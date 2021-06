Casi la mitad de los latinos y afroamericanos de EEUU aún no se han vacunado

Una sanitaria recibe una dosis de la vacuna contra la Covid-19. EFE/ J. L. Cereijido / POOL / Archivo

Washington, 16 jun (EFE).- Casi la mitad de los latinos y afroamericanos de EE.UU. aún no se han vacunado contra la covid-19 pese a haber sufrido de manera desproporcionada complicaciones y muertes por esa enfermedad, según una encuesta publicada este miércoles.

El 47 % de los latinos y el 46 % de los afroamericanos no se han inmunizado, lo que muestra una menor tasa de vacunación con respecto a otros grupos demográficos, de acuerdo a un estudio elaborado por la encuestadora BSP Research y la organización African American Research Collaborative (AARC).

Entre los latinos, existe una variación considerable dependiendo de la edad. En concreto, el 56 % de los hispanos de entre 18 y 29 años aún no se han vacunado, lo que muestra un gran resistencia entre los más jóvenes en comparación con los mayores de 65 años, grupo en el que solo el 20 % sigue sin vacunarse.

Además, como la población latina de media es más joven que la población estadounidense en general, la baja inmunización entre los latinos más jóvenes está reduciendo la tasa de vacunación total de ese grupo demográfico, explicó en una rueda de prensa el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, por sus siglas en inglés), Arturo Vargas.

Vargas explicó que el estudio también muestra que los latinos de las zonas rurales tienen mucha menos probabilidad de ser vacunados.

El estatus migratorio también es un factor, ya que los latinos que no tienen la ciudadanía estadounidense tienen tasas de vacunación muchas más bajas que los ciudadanos naturalizados nacidos fuera del país.

Por ello, Vargas consideró que se necesita una campaña "agresiva" dedicada a convencer de los beneficios de la vacunación a los latinos más jóvenes, aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y también los grupos que viven en zonas rurales.

Asimismo, la encuesta revela que entre los latinos y afroamericanos que aún no se han vacunado, una de las principales preocupaciones es el riesgo de coágulos de sangre y otros efectos secundarios.

La encuesta contó con el patrocinio entre otros de las fundaciones Robert Wood Johnson, W.K. Kellogg y The Commonwealth Fund, así como la organización latina NALEO Educational Fund.

Para realizar el estudio, entre el 7 de mayo y el 7 de junio, se entrevistó a 12.288 personas, de las que 2.944 se identificaron como latinos. El margen de error de toda la encuesta es del 0.9 %, mientras que el de la muestra de población latina es del 1.8 %.

La encuesta se realizó en diferentes idiomas por teléfono y a través de internet.