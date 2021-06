Biden y Putin comienzan su primera cumbre en medio de tensiones

(Bloomberg) -- Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin comenzaron el miércoles una cumbre en la ciudad suiza de Ginebra con cálidas palabras, al tiempo que buscaban reducir las tensiones entre los dos exadversarios de la Guerra Fría, las que han alcanzado su mayor nivel en años.

La reunión con Putin, la primera de la presidencia de Biden, podría extenderse por más de cuatro horas, incluidas las conversaciones con un grupo más amplio de asesores. Tanto los funcionarios rusos como los estadounidenses tenían bajas expectativas sobre el resultado del encuentro, y los líderes esperan acordar una nueva ronda de negociaciones sobre el control de armas y el restablecimiento de los vínculos diplomáticos cortados en los últimos años.

“Creo que siempre es mejor reunirse cara a cara, tratar de determinar dónde tenemos interés mutuo, cooperar y dónde no, establecer un camino predecible y racional”, dijo Biden a Putin. “Dos grandes potencias”, agregó el presidente de Estados Unidos.

Putin agradeció a Biden por tomar la iniciativa de proponer la sesión. “Las relaciones entre EE.UU. y Rusia tienen muchos problemas acumulados que requieren una reunión del más alto nivel y yo espero que nuestra reunión sea productiva”, dijo el líder ruso a través de un traductor.

Putin, legendario por hacer esperar a la gente, llegó a las conversaciones del miércoles a tiempo. Él y Biden se reunirán primero acompañados de sus principales diplomáticos, Sergei Lavrov y Antony Blinken. Seguirá una reunión más amplia con más funcionarios. El encuentro inicial cara a cara de los dos presidentes durará todo el tiempo que quieran, dijo el miércoles el vocero de Putin, Dmitry Peskov, a la televisión estatal.

Se espera que los líderes discutan una renovación del pacto de armas nucleares New START que expirará en 2026, según informaron funcionarios de la Casa Blanca a los periodistas que viajaban con Biden el martes. El presidente de EE.UU. cree que los derechos humanos y la represión de Putin contra el líder de la oposición encarcelado Alexey Navalny serán tema de conversación, aunque Putin ha dicho que son asuntos internos.

Biden se ha resistido a las críticas de que está recompensando a Putin al proponer una reunión al inicio de su presidencia, y sus asesores argumentan que la relación se maneja mejor cara a cara debido a la autoridad singular del líder ruso en su país. No obstante, la cumbre también representa una victoria para Putin, ya que muestra que, aunque a regañadientes, el Kremlin sigue siendo una prioridad para el nuevo presidente de EE.UU.

