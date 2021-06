Bernal: "Sería un sueño para mí ganar la Vuelta a España"

EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Ciudad del Vaticano, 16 jun (EFE).- El reciente ganador del Giro de Italia, el ciclista colombiano Egan Bernal, aseguró hoy que sería "un sueño" para él ganar la Vuelta a España y completar así la Triple Corona, aunque no despejó si finalmente estará en la salida de la carrera española en agosto.

Bernal realizó estas declaraciones a los medios después de acudir al Vaticano para participar en la audiencia general y entregar al papa la "maglia rosa" de ganador del Giro y una bicicleta Pinarello pintada con los colores de la bandera argentina, patria natal del papa Francisco.

Al preguntar si iba a correr en la Vuelta, el campeón colombiano afirmó: "Siempre lo he dicho y lo pienso. Son tres las grandes y esta es la Triple Corona y yo espero poder ganar la Vuelta para completarla. Me queda la Vuelta a España y creo que sería un sueño. Esto sería realmente increíble para mi y para el deporte en general".

"Aunque será muy difícil", recordó que tiene sólo 24 años y tiempo para poder conseguir la Triple Corona tras su victoria del Tour en 2019 y la edición del Giro de este año.

El joven de Zipaquirá se mostró entusiasmado por su encuentro de hoy con el papa y aseguró que es "la experiencia más bonita que ha tenido", incluso "más que ganar el Giro y el Tour".

Tras recibir la bicicleta, Francisco bromeó con él y le preguntó "cuántos cafés colombianos se tomaba para poder subir así de fuerte".