AMP.- Perú.- Castillo sigue al frente con todas las actas contabilizadas y espera la confirmación de su triunfo

Castillo celebra que "un nuevo tiempo se ha iniciado" y asegura que su "Gobierno se deberá a toda la ciudadanía"



Fujimori llama "a no dejarse confundir" por el resultado de la ONPE y vuelve a defender su denuncia de "irregularidades"



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Con el 100 por ciento de las actas procesadas y contabilizadas, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, lidera las elecciones presidenciales de Perú con el 50,12 por ciento de los votos, por lo que espera que las autoridades electorales confirmen su triunfo en unos reñidos comicios, que dejan a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 49,87 por ciento los apoyos.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) ha concluido este martes, nueve días después de que se celebrara la segunda vuelta electoral, el cómputo total de todas las actas contabilizadas, horas después de que importantes figuras políticas, entre ellas el presidente Francisco Sagasti, pidiera "calma" mientras concluía el proceso y pedía evitar "palabras indebidas como fraude".



No obstante, todavía quedan por analizar algunas peticiones de nulidad de algunas actas presentadas por ambas formaciones, aunque en su mayoría provienen de Fuerza Popular, que ha estado acusando de fraude desde que Perú Libre se pusiera por delante en el conteo.



Esta demandas pasarán a manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes deberán decir. En caso de apelación será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien decida en última instancia y declare oficialmente al ganador.



"Un nuevo tiempo se ha iniciado", ha manifestado Castillo a través de su perfil de Twitter tras contabilizarse el total de las actas.



Así, ha subrayado que "millones de peruanos se han alzado en defensa de la dignidad y la justicia" y ha agradecido a los pueblos de todo el país que "desde su diversidad y fuerza histórica" le hayan "brindado su confianza".



"Mi Gobierno se deberá a toda la ciudadanía", ha asegurado en la publicación, acompañada por el hashtag "#PalabraDeMaestro" y una imagen de su figura con las palabras "presidente del Bicentenario".



Previamente, Castillo ha mantenido este martes un breve encuentro con medios de comunicación extranjeros a quienes les ha remarcado que desde Perú Libre "no van a encontrar ninguna agresión" al proceso electoral, pero tampoco van "a permitir que se siga discriminando al pueblo".



Asimismo, en esa intervención, ha descartado que desde su formación política se vaya a hacer llamamientos a "tumbar las elecciones" y ha criticado que "hay voces de personalidades que tienen experiencia política que quieren judicializar la voluntad del pueblo peruano", recoge Agencia Andina.



Por su parte, Fujimori ha llamado a no "dejarse confundir" porque solo "ha salido un resultado, el de la ONPE". "Pero lo más importante es la revisión de las actas pendientes que tiene el JNE, aquellas apeladas por las actas observadas y las más de 800 actas por solicitud de nulidad", ha dicho.



"Confiamos en los órganos electorales, sí, pero sobre todo en la voluntad popular y sabemos que cuando revisen esas irregularidades lo más probable es que nos den la razón", ha aseverado ante el ánimo de sus seguidores, defendiendo una vez más su denuncia de fraude, informa Canal N.



Mientras, sus simpatizantes se han congregado ya en el centro de la capital peruana, Lima, para rechazar los resultados, ante los llamado de Fujimori de continuar con concentraciones pacíficas.



DEFENSORÍA DEFIENDE LA CONFIANZA EN ORGANISMOS ELECTORALES



En este contexto, la Defensoría del Pueblo se ha manifestado este martes en un comunicado en el que ha subrayado su "confianza" a las instituciones del sistema electoral peruano y ha rechazado las "actos de hostilización" que vienen sufriendo el presidente del JNE, Jorge Salas, y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.



"El derecho a la protesta debe ejercerse en armonía con otros derechos y, en ningún caso, este es compatible con actos de perturbación de tranquilidad en los domicilios", ha indicado la Defensoría respecto a las concentraciones de seguidores de Fujimori frente a las viviendas de los representantes de los organismos electorales.



También, la Defensoría ha condenado la "peligrosa campaña de persecución" desplegada en redes sociales contra ciudadanos, con "mensajes de odio" y la "incitación a la violencia", así como ha afirmado que durante la supervisión del proceso electoral "no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular".



"Rechazamos todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales que habrá de anunciar oficial y oportunamente la autoridad electoral, y de cualquier intento de afectar el orden institucional", ha agregado la Defensoría, para llamar a Castillo y Fujimori a "guardar la calma y evitar actos de provocación".