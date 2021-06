AMP.-Nicaragua.-EEUU aplaude resolución de la OEA sobre Nicaragua y avisa: "Es hora de un cambio de rumbo del régimen"

EEUU condena la abstención de Argentina en la votación de la OEA



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha celebrado este miércoles la resolución adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación política en Nicaragua y la liberación de presos políticos de cara a las elecciones, y ha alertado de que "es hora de un cambio de rumbo del régimen" del presidente, Daniel Ortega.



Blinken ha aplaudido la adopción por una "abrumadora mayoría" de Estados miembros, ya que envía "un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y a su lucha para unas elecciones libres y justas, el respeto a los Derechos Humanos y la rendición de cuentas".



El jefe de la diplomacia estadounidense ha agregado que es hora de que "el régimen" de Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, "cambie de rumbo", y empiece a respetar "tanto su propia Constitución como sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana", mientras se ha comprometido a seguir trabajando con sus socios de la región y con la UE para seguir "presionando por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense".



"Con la votación de ayer, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dado nuestro compromiso compartido con la democracia y los Derechos Humanos", ha insistido Blinken.



Por otra parte, las autoridades de Estados Unidos han condenado la abstención de Argentina en la votación para mostrarse "decepcionados" al saber que "Argentina no acompañara a los 26 países que votaron la resolución de la OEA sobre Nicaragua", no obstante, han señalado que aprecian "sus esfuerzos para urgir a Nicaragua a liberar a los presos políticos y promover elecciones libres y justas", ha aseverado un portavoz de la Embajada estadounidense en Buenos Aires.



La semana pasada, Blinken, mantuvo una conversación con el ministro de Exteriores argentino, Felipe Solá, para pedirle que Argentina condenara en la OEA las detenciones de dirigentes nicaragüenses.



Según el comunicado emitido tras la conversación, Blinken precsó que mantuvo un encuentro virtual "con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina Felipe Solá para dialogar sobre la importancia de los esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales para promover la democracia y los Derechos Humanos en Nicaragua" y resaltó su preocupación por los "los arrestos arbitrarios de precandidatos presidenciales y los ataques a la prensa independiente y la sociedad civil por parte del presidente (Daniel) Ortega."



La OEA sometió así el martes a votación una resolución para condenar la detención de 13 líderes opositores y precandidatos presidenciales en Nicaragua, algo ante lo que también México se abstuvo.



La resolución adoptada por mayoría condena "inequívocamente la detención, hostigamiento y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes" en Nicaragua y pide la "liberación inmediata de todos los presos políticos".



En total, 26 países votaron a favor, 3 en contra y 5 se abstuvieron. La mayoría de los detenidos recientemente en Nicaragua han sido acusados de "conspirar contra la independencia, soberanía y determinación de Nicaragua" y de "incitar a la injerencia extranjera".



En este sentido, la resolución traslada una "grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales previstas, a fin de garantizar que las elecciones de noviembre sean libres y justas".



También insta "enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables" para unas elecciones y justas, y que reciban "observadores electorales fidedignos de la OEA y otros países".