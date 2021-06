AMP.- México.- López Obrador ordena no restringir a los zapatistas el acceso al pasaporte

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado instrucciones este martes al Ministerio de Asuntos Exteriores para que revise el reciente caso de una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a cuyos miembros se les negó el pasaporte y ha ordenado no limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos, pero "menos de los hermanos indígenas".



"Ayer se dio a conocer que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa. Hoy en la mañana me enteré sobre esto y ya le di instrucciones al ministro de Exteriores para que se revise por qué no se les entregaron los pasaportes y que de inmediato se atienda", ha contado.



Las declaraciones del presidente mexicano desde el Palacio Nacional se conocen un día después de que una pequeña delegación del EZLN tocara tierra en Vigo, España, después de más de un mes de travesía por el Atlántico, en un viaje que les llevará por una treintena de países de Europa para "despertar" conciencias por los males que trae consigo el sistema capitalista.



"Que no se limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos, compañeros, indígenas, para poder salir del país", ha recalcado el presidente mexicano, quien ha prometido corregir el error, pues el Gobierno mexicano "no es autoritario ni antidemocrático".



"Vamos a aclarar esta situación, pero independientemente de lo que haya sucedido, si se cometió un error, se va a resolver para que tengan la posibilidad de viajar sin ningún problema y se les ayude", ha dicho.



"Hablo de no cerrarle la puerta a nadie. Me refiero a extranjeros, dirigentes sindicales, legisladores y funcionarios del extranjero, pues es lo mismo, e incluso un poco más en el caso de los mexicanos, pueden salir libremente del país. Caminar con libertad por México y también salir del país", ha enfatizado.



RESPUESTA DEL MINISTERIO DE EXTERIORES



Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México ha emitido un comunicado en el que ha defendido que la emisión de los pasaportes se realiza con "estricto apego a la dignidad de las personas y a sus Derechos Humanos".



Asimismo, ha indicado que se atenderá la solicitud de manera "inmediata" y conforme a las disposiciones legales aplicables a la materia. "Para cumplir con ello de manera oportuna, será necesario revisar y verificar la documentación requerida por la autoridad emisora y entrevistar a quienes soliciten el trámite, con fundamento en las normas aplicables y comunicándoles a la brevedad a resolución", ha indicado.



En concreto, ha señalado que para la atención de grupos indígenas, se ponen en práctica normas basadas en la aplicación del principio pro persona, "con el fin de respetar usos y costumbres para la comprobación de su identidad".



De igual manera, Exteriores ha precisado que se han elaborado algunos folletos informativos de los servicios brindados en lengua tzotzil, la cual representa una de las doce existentes con mayor predominancia en el estado de Chiapas.



"Actualmente, el 41 por ciento de la emisión de pasaportes en las dos oficinas ubicadas en ese estado, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, se refiere a grupos indígenas que han sido atendidos con pleno respeto a sus Derechos Humanos", ha asegurado la cartera.



Por último, ha reiterado su "trabajo por buscar alternativas de solución e información amplia para que todas las personas que cuenten con el derecho a obtener un pasaporte mexicano lo ejerzan sin discriminación alguna".