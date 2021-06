AMP.- Fútbol.- Sergio Ramos deja el Real Madrid tras 16 temporadas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, anunciará este jueves que deja el conjunto blanco tras 16 temporadas en la capital de España, en un acto que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, según informó la entidad merengue mediante un comunicado.



"El Real Madrid comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", indicó el club.



El central andaluz, que comparecerá ante los medios en una rueda de prensa telemática, dice adiós al Real Madrid tras más de tres lustros vistiendo el color blanco desde su llegada a la capital de España en el verano del año 2005, procedente del Sevilla.



En total, Sergio Ramos ha jugado 16 temporadas en el Real Madrid y se va con un reguero de títulos: 22, repartidos en 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 5 Ligas, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas del Rey. Sin embargo, se marchará del club blanco sin poder igualar el récord de 23 del mito Paco Gento



El futbolista de Camas ha sido una pieza clave en el Real Madrid desde su llegada en el verano de 2005, con el pago de cerca de 30 millones de euros al Sevilla por un prometedor defensa de 19 años que ya había debutado incluso con la selección. Su llegada le convertía en el primer fichaje español bajo la presidencia de un Florentino Pérez que, curiosamente, se iría meses después ante el mal rendimiento del equipo.



Sin embargo, pese a su juventud, se convirtió pronto para todos sus técnicos en indiscutible en sus 16 temporadas, donde ha sido uno de los líderes de la zaga, un papel que aumentó cuando se convirtió en uno de los capitanes y de las voces autorizadas del vestuario.



Ramos se marcha del Real Madrid tras jugar 671 partidos con la camiseta madridista, el cuarto en la historia de la entidad tras Raúl González, Iker Casillas y Manolo Sanchís, que superaron los 700, y con 101 goles anotados, el último, el pasado 16 de marzo, de penalti ante el Atalanta en la Liga de Campeones, en una campaña marcada por los problemas físicos en este 2021, que dejaron su participación, entre todas las competiciones, en apenas 21 encuentros.



Además, en sus años como madridista fue nominado al Balón de Oro en seis ocasiones, fue elegido como uno de los diez mejores centrales en la historia del fútbol y fue incluido en el once ideal de la década pasada, la cual comenzó con los éxitos logrados con la selección española, con la que es bicampeón de Europa y campeón del mundo.



El pasado mes de marzo, Ramos ya dejó caer que la renovación sería difícil, aunque la continuidad de Luka Modric, que sí ha renovado, podrían haber animado al sevillano. Sin embargo, no fue así. "No hay nada nuevo", dijo por aquel entonces, y avisó que podría estar "tres, cuatro o cinco años al máximo nivel".



De nuevo, el central arrojaba muchas dudas sobre su futuro como en el final de la campaña 2018-2019 ante una posible oferta millonaria, zanjadas en una rueda de prensa donde dejó claro que "para nada" se quería ir. "Siempre he dicho que mi sueño es retirarme aquí y el presidente puede decir que nunca me iría siempre y cuando tuviese contrato y que incluso jugaría gratis porque así lo siento", aseveró aquel 30 de mayo.



Ahora, en cambio, el capitán del Real Madrid no renovará un contrato que finaliza el próximo 30 de junio después de una temporada en la que ha estado negociando desde el principio. El camero, sin embargo, no ha aceptado la propuesta del conjunto blanco y buscará nuevo destino a sus 35 años.