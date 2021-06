Alemania.- El Ifo rebaja al 3,3% el crecimiento de Alemania en 2021 por los 'cuellos de botella' en los suministros

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo) ha actualizado sus previsiones macroeconómicas para Alemania y ha rebajado en cuatro décimas la estimación de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 2021, hasta el 3,3%, según ha informado este miércoles la institución académica, que ha atribuido en gran medida este ajuste a las dificultades de la cadena de suministro al comienzo del año.



"El principal factor lastrando el crecimiento en el corto plazo son los cuellos de botella en el suministro de productos intermedios", ha explicado Timo Wollmershauser, subdirector del área de Macroeconomía y Encuestas, así como responsable de previsiones del Ifo. "La reapertura de negocios provocó una fuerte recuperación que ahora se está viendo un poco más contenida de lo que pensábamos en primavera", ha añadido.



No obstante, ante la caída de la tasa de infecciones y los progresos de la campaña de vacunación, el Ifo considera que "ya no existen obstáculos para una recuperación económica del comercio y los servicios para finales de 2021", por lo que ha revisado sustancialmente al alza su expectativa de crecimiento para la 'locomotora europea', que crecerá un 4,3%, frente al 3,2% que anticipaba en marzo.



Esta reactivación económica se traducirá en una mejora de la evolución del mercado laboral de Alemania, aunque el Ifo señala que, si bien el trabajo a tiempo reducido volverá a su nivel anterior a la crisis el próximo año, el desempleo se mantendrá por encima de este nivel, ya que la pérdida de puestos de trabajo resultante del creciente número de insolvencias de empresas no será absorbida en el corto y medio plazo.



De esta manera, el Ifo anticipa que Alemania cerrará 2021 con una tasa de paro del 5,8% y alrededor de 2,64 millones de desempleados, que un año después disminuirán hasta el 5,2% y unos 2,4 millones de parados. De su lado, prevé que la cifra de ocupados aumente este año hasta los 44,86 millones y un año después suba hasta los 45,41 millones.



En cuanto a la evolución de los precios, el Ifo considera que el alza temporal de la inflación en 2021 tendrá carácter temporal y prevé que, después de un repunte del 2,6% en 2021, con una subida del 2,1% de la inflación subyacente, la tasa se moderará en 2022 hasta el 1,9%.



Por otro lado, el instituto bávaro prevé que Alemania cerrará 2021 con un déficit presupuestario de 150.400 millones de euros, equivalente al 4,3% del PIB, que logrará rebajar en 2022 hasta los 49.600 millones o el 1,3%.