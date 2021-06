Afganistán.- La ONU condena "firmemente" el asesinato de cinco trabajadores sanitarios de una campaña contra la polio

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha condenado "firmemente" el asesinato este martes de cinco trabajadores sanitarios que participaban en una campaña contra la poliomielitis en una serie de ataques ejecutados por personas armadas no identificadas en la provincia afgana de Nangarhar, situada en el este del país.



El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Ramiz Alakbarov, ha resaltado que "la entrega de atención sanitaria es imparcial" y que "cualquier ataque contra trabajadores sanitarios y aquellos que trabajan para defenderles es un ataque contra los niños, cuyas vidas intentan proteger".



Asimismo, ha trasladado sus "profundas condolencias" a las familias de las víctimas y se ha mostrado impactado "por la brutalidad de estos asesinatos". "No es la primera vez en la que los trabajadores sanitarios son objetivo de ataques", ha lamentado.



"Presenciamos el asesinato de tres trabajadoras sanitarias inocentes durante la campaña de vacunación contra la polio en marzo de este año. Este tipo de violencia sin sentido debe detenerme inmediatamente y los responsables deben ser investigados y llevados ante la Justicia", ha sostenido.



Alakbarov ha confirmado que la campaña contra la polio en el este del país ha quedado "suspendida" y ha recalcado que estos programas de inmunización "son una forma vital y efectiva de alcanzar a millones de niños para protegerles contra la poliomielitis". "Quitar a los niños una garantía de una vida sana es inhumano", ha zanjado.



A las condenas se ha sumado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se ha mostrado "profundamente entristecido" por los ataques, en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.



"La OMS condena los actos de violencia contra trabajadores sanitarios en cualquier lugar y momento. El acceso a servicios sanitarios esenciales y a las campañas de inmunización no debe tener obstáculos para que las comunidades puedan estar protegidas", ha añadido.



La poliomielitis, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020.