76ers y Jazz regresan a casa con lesionados clave

FILADELFIA (AP) — Joel Embiid y los 76ers apenas tienen una pierna para sostenerse. Embiid no puede saltar. No puede despegar del suelo cuando hace sus lanzamientos —en especial una bandeja dilapidada que debió darles el triunfo en el juego 4— y no encestó ningún tiro en la segunda parte.

Embiid está día a día.

Por el momento, lo mismo ocurre con los Sixers.

Embiid continúa alineado y jugando con un desgarre en el cartílago de la rodilla derecha —admirable, probablemente— pero llegó al punto de afectar las devoluciones de los 76ers. El pivot está lesionado y los Sixers regresan el miércoles a casa para el juego 5 ante los Hawks de Atlanta. Las fallas de Embiid y Ben Simmons en el juego 4 fueron clave para el colapso del equipo al final y permitió a los Hawks llevarse el triunfo y empatar la serie 2-2.

Las semifinales de la Conferencia Oeste entre el Jazz de Utah y los Clippers de Los Ángeles igualmente está empatado. El Jazz regresa a Salt Lake City con su joven estrella Donovan Mitchell jugando con una dolencia en el tobillo derecho y con la inercia de la serie en favor de los Clippers. Los Ángeles dominó a Utah en los juegos 3 y 4 en Los Ángeles.

Un día de descanso podría ayudar más Mitchell que a Embiid.

El líder de los 76ers pasó tiempo en el vestuario el lunes en el segundo periodo y terminó 0-12 en tiros de campo en la segunda mitad. Cuando los Sixers estaban abajo 101-100, Embiid falló una bandeja sencilla que normalmente habría acertado de volcada para que su equipo tomara la ventaja.

Terminó con 17 unidades y 21 rebotes.

“Estoy intentando hacer lo mejor que puedo”, dijo Embiid tras el juego.

El estelar pivot no fue el único que tuvo un mal momento ante Atlanta: los 76ers dejaron escapar una ventaja de 13 puntos al medio tiempo, encestaron apenas cuatro tiros —si, 4— en el cuarto periodo y consiguieron 38 unidades en la segunda mitad.

Difícilmente es algo que quisiera presumir el equipo primer cabeza de serie del Este.

Los Sixers se tomaron un descanso de los entrenamientos el martes y sólo tuvieron una sesión de video del juego 4. La evaluación fue dura. El coach Doc Rivers dijo que surgió el “caso del héroe” en el que los jugadores intentaban ganar el juego en lugar de pasar el balón a jugadores abiertos. Rivers dijo que casi todas las posesiones cerca del final tenían a un jugador de los Sixers abierto con los brazos extendidos pidiendo el balón, que terminó en otro lado.

El entrenador indicó que Embiid no estará en el juego 5.

“No pondríamos a Joel ahí si pudiera jugar”, dijo Rivers el martes. “Acepto lo que tenemos, no me preocupa”.