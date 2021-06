VÍDEO: Podemos destaca que el "analfabetismo" constitucional de Ayuso revela que PP solo cree en "monarquía partidista"

20-05-2021 El secretario primero del Congreso y diputado de ECP, Gerardo Pisarello, interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Durante esta sesión se debate, entre otras cuestiones, el real Decreto por el que se adoptan nuevas medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional para aplicar tras la finalización del estado de alarma impuesto por la crisis sanitaria del Covid-19; y el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



Destaca que el Rey también estará obligado a firmar la despenalización de las injurias a la corona cuando se apruebe en el Congreso



MADRID, 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Unidas Podemos ha subrayado este martes que el "analfabetismo" constitucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el papel del Rey Felipe VI a hora de firmar indultos a los líderes del 'procés' revela que el PP, junto a Vox, defienden una monarquía "partidista".



Además, la dirigente hace un favor" a la causa republicana como respuesta "moderna" a una institución "caduca" y "antigua", si bien el problema de fondo es la propia Casa Real y las sospechas de presuntas irregularidades del rey emérito.



En rueda de prensa, el diputado de la formación y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha deslizado que el "exabrupto" de la presidenta madrileña, sugiriendo que el monarca no firmara los indultos a los líderes del 'procés' que respaldan una amplia mayoría parlamentaria, quizás perseguía "tapar" el "fracaso" de participación en la concentración del pasado domingo en Colón.



Pero al constatar que esas palabras colocaban al PP y el propio Felipe VI "fuera de la legalidad", ha destacado que la propia Ayuso y el líder del PP, Pablo Casado, se han visto "obligados a matizar".



No obstante, ha subrayado que estas declaraciones van "más allá" de un evidente "analfabetismo constitucional" e ilustran, a su juicio, una "muestra más" de que ni el PP ni Vox "creen en la monarquía parlamentaria".



Es más, Pisarello ha acusado a ambas formaciones de defender, en realidad, una "monarquía partidista que haga lo que le venga en gana siempre que sirva a los intereses y privilegios de los sectores más retrógrados de la sociedad".



"Ya en su momento sugirieron que el Rey no firmara una ley del aborto y ahora lo han hecho con los indultos. En cambio nunca les preocupó que la monarquía no haya condenado aún los crímenes del franquismo o que se saltara su papel de mediador el 3 de octubre de 2017" ha apuntado haciendo alusión a su mensaje a la nación tras el referéndum del 1-O.



PP Y LA MONARQUÍA CUESTIONADOS POR LA CORRUPCIÓN



El también dirigente de En Comú Podem ha resaltado que esta actitud viene cuando precisamente el PP y la institución monárquica están "cuestionados" por la corrupción, con informaciones en prensa sobre una posible cuenta más no declarada del rey emérito Juan Carlos I, a los 'populares' solo se les ocurre es "volver a instigar a la monarquía que vulnere la legalidad".



Por tanto, ha incidido en la "paradoja" que supone, en su opinión, que sean los republicanos los "únicos" que exigen a la Casa Real que se comporte como una monarquía parlamentaria, "sometida a la ley" y no como una institución "caprichosa, poco transparente y blindada ante la crítica pública".



EL REY TENDRÁ QUE FIRMAR TAMBIÉN DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA



En este sentido, Pisarello ha aludido a que precisamente esta semana se debate en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos para despenalizar los delitos de opinión, como las injurias a la corona, un tipo penal "feudal" que ha costado "censura, multas y cárcel" a periodistas, tuiteros o artistas.



De esta forma, ha destacado que cuando se apruebe la normativa en las Cortes Generales, Felipe VI estará obligado a firmarla, al igual que los indultos. En caso de no hacerlo, no le quedará otra salida que "abdicar" y renunciar a sus "privilegios" para ser tratado como cualquier ciudadano.



En este sentido, se ha mostrado convencido de que el PSOE apoyará esta proposición de ley, que es un "clamor" al ser "inaceptable" que haya condenados por el tipo penal de injurias a la corona.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/577802/1/podemos-dice-palabras-ayuso-revelan-pp-solo-cree-monarquia-partidista



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06