Ucrania.- Ucrania asegura haber realizado las reformas suficientes para acceder al plan de ingreso a la OTAN

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Ucrania han asegurado este martes que han llevado a cabo las reformas suficientes para acceder al plan de adhesión de la OTAN, tal y como ha recalcado el ministro de Exteriores, Dimitri Kuleba.



"Para obtener el plan de acciones para el ingreso ya llevamos a cabo suficientes reformas", ha insistido en declaraciones al canal de televisión ICTV. Así, ha señalado que pueden pasar años desde que se recibe el Plan de Acción para la Membresía (PAM) hasta que se hace efectivo el ingreso.



El ministro ucraniano ha indicado, además, que el principal obstáculo que impide a la OTAN dar el plan a Ucrania es su "reticencia a enviar esa señal a Rusia". El lunes, los líderes de la OTAN se reunieron en Bruselas, donde defendieron el derecho de Ucrania a unirse al bloque militar y destacaron la necesidad de continuar con las reformas.



Sin embargo, durante su encuentro no ofrecieron fecha alguna de un posible ingreso del país en la organización. El plan de membresía no repercute en la decisión de la alianza sobre sus futuros miembros.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado no obstante que el plan se le facilitará al país en caso de que cumpla con los criterios establecidos. "Aún tienen que acabar con la corrupción", ha resaltado en una rueda de prensa.



"Mientras tanto haremos todo lo posible por colocar a Ucrania en una postura en que sea capaz de continuar resistiendo las agresiones físicas rusas", ha aseverado antes de recordar que no depende únicamente de lo que opine Estados Unidos sino de "la alianza y de cómo vote".



Biden ha expresado así que considera que Ucrania ha tenido en el pasado la "oportunidad de tener un electorado democrático y no liderado por oligarcas". "Tienen que hacer mucho más. Pero eso no justifica las acciones de Rusia (...) y trabajaremos para mantener la seguridad física de Ucrania", ha destacado.