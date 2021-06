Tolima vence a Equidad y jugará final de la liga colombiana con Millonarios

Hernán Torres, director técnico del Tolima. EFE/ Hernan Cortez/Archivo

Bogotá, 14 jun (EFE).- El Deportes Tolima derrotó este lunes 1-2 a La Equidad en Bogotá en el partido de vuelta de las semifinales y se clasificó a la final de la liga colombiana, en la que enfrentará a Millonarios que eliminó el domingo al Junior.

El equipo de Ibagué, dirigido por Hernán Torres, fue superior a su rival en el estadio de Techo de Bogotá y se llevó la serie, tras haber igualado 1-1 en casa, con anotaciones del extremo Andrey Estupiñán y del central Sergio Mosquera, de penalti, mientras que el goleador Diego Herazo anotó el descuento para los capitalinos.

En un encuentro que se jugó bajo un fuerte aguacero, los visitantes salieron a buscar la victoria desde el comienzo bajo el liderazgo del centrocampista Juan David Ríos, quien robó muchos balones en la mitad de la cancha y empezó varios de los ataques de su equipo.

El primer tanto llegó al minuto 16 con una gran jugada de Estupiñán, que engañó al portero Cristian Bonilla cuando tenía el balón en el costado izquierdo y, en lugar de mandar un centro, decidió rematar y logró mandar el balón al fondo de la red.

Tolima siguió atacando y estrelló un tiro en el palo con un remate del venezolano Yohandry Orozco al 23 ante un rival que, pese a estar quedando eliminado, no reaccionaba y seguía bajo el dominio de los de Torres.

En la etapa complementaria los bogotanos reaccionaron y se lanzaron al ataque bajo el liderazgo de Daniel Mantilla, pero eso lo aprovechó el Vinotinto y Oro para hacer daño al contragolpe.

Así fue como llegó el 0-2 cuando el portero Bonilla, en una jugada torpe, derribó en el área a Estupiñán y luego Mosquera, con un derechazo, venció la resistencia del guardameta al minuto.

Cuando el Tolima parecía estar cerca de anotar el 0-3, La Equidad descontó de penalti luego de que el lateral Nilson Castrillón tocara el balón con la mano en el área.

El cobró estuvo a cargo de Herazo, que llegó a once tantos en el campeonato y comparte el liderato de goleo con Jefferson Duque, de Atlético Nacional, y Fernando Uribe, de Millonarios.

Al final, Equidad se volcó totalmente al ataque, pero su lateral Amaury Torralvo fue expulsado por agredir a Juan Fernando Caicedo, una de las figuras del partido, y con ello apagó la ilusión de su equipo.

El club bogotano no pudo igualar ante un Tolima que, aunque sufrió, consiguió el objetivo de volver a la final de la liga colombiana tras tres años sin hacerlo.

Entre tanto, Millonarios venció 2-0 al Junior con un doblete de Uribe el domingo en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura de Colombia y remontó así el 3-2 de la ida.