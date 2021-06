Tenis.-Djokovic participará en dobles en el Mallorca Championships

El campeón de Roland Garros prepara ya Wimbledon en las pistas mallorquinas, con idéntica hierba



El tenista serbio Novak Djokovic, flamante ganador de Roland Garros, empieza a preparar ya el siguiente 'Grand Slam' de Wimbledon y estará en el torneo de dobles del Mallorca Championships, torneo ATP 250 que se disputa en el Mallorca Country Club en hierba, idéntica a la del torneo londinense.



Djokovic llega este jueves a Mallorca con todo su equipo con la intención de conseguir la mejor preparación posible sobre hierba de cara a Wimbledon, por lo que entrenará en unas pistas que cuentan con la misma hierba que la usada en el torneo, y además participará en el torneo de dobles.



El actual número 1 del ranking ATP ha aceptado la invitación que el propio director del torneo, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, le había ofrecido. Además, asistirá a la gran inauguración de la nueva Pista Central del Mallorca Country Club el próximo viernes 18 de junio.



El plato fuerte de este evento será el "legends match" entre el entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic, y el ex número 2 del mundo, Tommy Haas. Novak Djokovic se unirá a la celebración y participará en el acto.



Junto a Novak Djokovic, otro campeón de un Grand Slam participará en el Mallorca Championships, el austriaco Dominic Thiem. El campeón del US Open de 2020 lidera un potente cuadro de individuales, que incluye a uno de los Next Gen más destacados del circuito como el noruego Casper Ruud, al ruso Karen Khachanov o a los españoles Pablo Carreño y Feliciano López.