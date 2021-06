Stekelenburg, el decano de la Eurocopa que no se veía jugando el torneo

EFE/EPA/John Thys / POOL

Bruselas, 15 jun (EFE).- El portero de Países Bajos Maarten Stekelenburg, que a sus 38 años es el decano de los 624 futbolistas convocados con sus selecciones a la Eurocopa, confesó este martes que al principio de la temporada no se habría creído que sería titular con la Naranja Mecánica en el torneo continental.

"Si me hubieras dicho al principio de la temporada que sería el portero titular de Países Bajos en la Eurocopa, me habría reído", dijo en rueda de prensa el arquero en la victoria de los neerlandeses por 3-2 frente a Ucrania el pasado domingo.

Stekelenburg se estrenó como profesional en el Ajax hace 19 años (2002-2011). Pasó por la Roma (2011-2013), defendió la portería de Fulham (2013-2014), jugó en el Mónaco (2014-2015), en el Southampton (2015-2016), en el Everton (2016-2020) y actualmente de desempeña de nuevo en el club de Ámsterdam.

Es el jugador más veterano del torneo, seguido por el escocés Craig Gordon, el portugués Pepe, el macedonio Goran Pandev y el Rusia Yuri Zhirkov. Y el domingo se convirtió también en el jugador de mayor edad en lucir la camiseta de Países Bajos en un gran torneo, a los 38 años y 264 días, superando a Edwin van der Sar (37 años y 326 días, 2008).

Stekelenburg, al que Frank de Boer le dijo que iba a jugar dos días antes del partido, en detrimento de Tim Krul, dice que no le preocupa que se le considere el abuelo del torneo, algo que ve "divertido, pero nada más" y cree que con los años ha mejorado.

El domingo frente a Ucrania recibió dos goles, el primero firmado por Andriy Yarmolenko, que se inventó un magnífico disparo cruzado desde la frontal del área e hizo volar a Stekelenburg para ver entrar el balón por la escuadra.

Preguntado si hace años hubiera podido llegar al misil ucraniano, como cuando en 2010 despejó un disparo similar de Kaká en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, en el que también fue titular en la final que la selección llamada entonces Holanda perdió contra España, aseguró que no se puede comparar "ese disparo con uno de hace 11 años".

"Creo que he mejorado, tengo más experiencia", agregó el portero, quien respondiendo a una pregunta para un programa infantil explicó que sus guantes, que parecen enormes, no son más grandes que lo normal, pero si algo más largos.

Los de De Boer, que se adelantaron 2-0 pero se dejaron empatar por Ucrania, lograron finalmente imponerse en el minuto 85 y en la concentración neerlandesa se respira buen ambiente, dijo Stekelenburg, quien añadió que aunque la "Oranje" no despertaba pasiones entre los aficionados neerlandeses, los jugadores nunca dejaron de tener confianza en el proyecto.

"Siempre creímos los unos en los otros, de lo que somos capaces (...). En estos torneos creces", concluyó el arquero.