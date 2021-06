Se acaba el tiempo para reactivar acuerdo nuclear, advierte Irán

(Bloomberg) -- Irán advirtió que quedaba “poco tiempo” para que las potencias mundiales revivieran el acuerdo nuclear de 2015, en tanto que los esfuerzos durante el fin de semana por lograr un acuerdo antes de las elecciones clave no lograron superar los principales puntos en conflicto.

Saeed Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, dijo que “quedan cuestiones técnicas, políticas, legales y prácticas”, al tiempo que insistió en que no hubo un punto muerto en las conversaciones en Viena. Señaló que se había alcanzado un amplio acuerdo para levantar las sanciones de Estados Unidos a los sectores industriales de Irán, incluida la energía, pero no dio detalles.

Los mercados petroleros están observando de cerca las negociaciones en busca de pistas sobre cuándo el miembro de la OPEP podrá reanudar las ventas de crudo y qué tan rápido le permitirá Washington aumentar su producción.

“Una nueva ronda de conversaciones llevará un tiempo. Es posible que un eventual acuerdo implique una serie de pasos relacionados con el cumplimiento y el levantamiento de las sanciones. Ninguna de las partes quiere renunciar a cualquier influencia”, dijo Robin Mills, director ejecutivo de la consultora Qamar Energy, con sede en Dubai.

Las potencias mundiales están tratando de revivir el acuerdo de 2015 que Estados Unidos abandonó hace tres años. El acuerdo restringía el programa nuclear de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones y las conversaciones se centran en cómo Washington puede revertir las sanciones de la era de Trump y volver al acuerdo para que ambas partes puedan reanudar el pleno cumplimiento de sus términos.

El sábado, el enviado principal de Irán en Viena, Abbas Araghchi, dijo que era poco probable que se llegara a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales en su país este viernes.

El presidente Hassan Rouhani, que negoció el acuerdo original en 2015, dejará el cargo en agosto después de cumplir dos mandatos. Se espera que sea reemplazado por Ebrahim Raisi, un clérigo que se ha mostrado hostil a comprometerse con Estados Unidos. Raisi dijo que en caso de ser elegido para el cargo, continuará respaldando el acuerdo, pero que lo convertirá en un “tema más marginal” para Irán.

Alemania dijo que, junto con Francia y el Reino Unido, estaba “haciendo todo lo posible” para negociar un acuerdo y que se requería “flexibilidad y pragmatismo” de todas las partes en las conversaciones.

Aunque la fecha de las elecciones iraníes se cierne sobre las conversaciones, “estamos viendo en todas las delegaciones la voluntad y seriedad para abordar las cuestiones abiertas y también resolver los problemas complejos”, dijo el lunes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrea Sasse, en una conferencia de prensa en Berlín.

Nota Original:Iran Warns Time Running Out to Secure Revival of Nuclear Deal

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.