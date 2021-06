Rocío Flores desmiente un distanciamiento de Gloria Camila

08-06-2021 Rocío Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Antonio David Flores habría pedido perdón a sus hijos, Rocío y David, por el daño que les habría causado tras la emisión de la docuserie con la que Rocío Carrasco desveló el calvario que ha vivido en los últimos 20 años por culpa de su exmarido. Así lo aseguró el pasado domingo Kiko Matamoros, dejando en el aire si este perdón se debía a un mea culpa entonado por parte del malagueño tras el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado.



Para salir de dudas hemos preguntado a Rocío Flores por este supuesto perdón. De nuevo en Madrid por motivos profesionales, la influencer ha evitado confirmar o desmentir esta información, asegurando que "no tengo nada que decir" sobre el tema.



Cansada de que le preguntemos constantemente por la docuserie de su madre, Ro tampoco se pronuncia sobre la existencia de un diario de Rocío Jurado que no dejaría bien parado a José Ortega Cano ni a la familia Mohedano. "No tengo ni idea", ha afirmado, asegurando que "ni sé nada, ni me interesa nada ni quiero saber nada" sobre la segunda parte del documental de su progenitora.



Ante las informaciones que apuntan a un distanciamiento con su tía Gloria Camila, Rocío sí se ha mojado, desmintiendo tal enfado al confesar que "vengo justamente de ahí así que imagínate el distanciamiento que tengo".



Menos tajante se ha mostrado a la hora de desmentir si piensa responder - vía entrevista en 'El programa de Ana Rosa' - a las durísimas declaraciones de su madre: "No tengo nada que decir, de verdad". "Me lleváis preguntando lo mismo no se cuanto tiempo y sigo contestando lo mismo. No tengo nada que decir de nada. Lo siento por vosotros, me sabe hasta mal", ha zanjado cabizbaja y admitiendo que no está todo lo bien que le gustaría: "Pues estoy".



Por último, y a pesar de haber estado en la casa de Gloria Camila, Rocío prefiere no hablar del cateterismo al que ha sido sometido José Ortega Cano esta mañana. "Eso no me corresponde decirlo a mí, yo no te puedo decir", ha respondido muy discreta.