Recordista mundial Ledecky con boleto a Tokío en 400m libres

La poseedora del récord mundial Katie Ledecky está en camino a un enfrentamiento en Tokio-2020 con la australiana Ariarne Titmus al asegurar este lunes su lugar en los 400m libres con una victoria en las pruebas olímpicas de natación de Estados Unidos.

Ledecky prácticamente no tuvo rival cuando ganó los 400m libres en los Juegos Olímpicos de Río-2016 con un récord mundial de 3 minutos 56,46 segundos.

Pero Titmus, que derrotó a Ledecky en los 400m libres en el Campeonato Mundial de 2019, hizo una advertencia olímpica esta semana cuando amenazó con el récord mundial al ganar los 400m libres en las pruebas de Australia en 3:56.90 minutos.

Ledecky, de 24 años, que tiene como objetivo un ambicioso programa en Tokio en estilos libres de 200, 400, 800 y 1500m, dijo que estaba feliz de estar de camino a Tokio por fin después del retraso de un año por la pandemia del coronavirus.

"Hace un año, ni siquiera pensé que estaríamos aquí, así que es bueno encerrarme en mi lugar".

Otras cuatro nadadoras clasificaron a los Juegos Olímpicos por primera vez, como Torri Huske liderando un uno-dos de adolescentes en los 100 metros mariposa femeninos.

Huske, de 18 años, consiguió su primera plaza olímpica con un estilo sensacional con un tiempo líder mundial de 55,66 segundos.

"Ni siquiera sé qué hacer", dijo Huske. He estado pensando mucho en esto. Siento que realmente no lo he asimilado. Es realmente una locura".

Ella encabezará el desafío juvenil de Estados Unidos en el evento después de que Claire Curzan, de 16 años, terminara segunda en 56.43 segundos.

Huske dijo que el aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la pandemia de coronavirus en realidad la había beneficiado.

- Sueño hecho realidad -

Michael Andrew salió victorioso en una feroz batalla de 100 metros braza (pecho), manteniendo a raya a Andrew Wilson por una centésima de segundo.

Andrew, un joven de 22 años que se convirtió en profesional a los 14 años, no pudo igualar el récord estadounidense de 58.14 segundos que estableció en las semifinales.

Pero su tiempo de 58.73 segundos fue suficiente para lograr su boleto a Tokio.

"Todavía es difícil creer que sea real", dijo Andrew, quien más tarde regresó para clasificar para la final de 100m espalda del martes.

Ledecky, que irrumpió en la escena internacional a la edad de 15 años con su victoria en 800 metros libres en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, dio la bienvenida a la llegada de sangre nueva. "Es emocionante ver venir a algunos nadadores jóvenes", señaló Ledecky. "Ver la sonrisa de oreja a oreja de Torri en el medallero me dio escalofríos".

bb/meh/ol