Rahm llega inmune y contento a Torrey Pines

En la imagen, el golfista español Jon Rahm. EFE/Tannen Maury/Archivo

Torrey Pines (California, EEUU), 15 jun (EFE).- El español Jon Rahm, número tres del mundo, llega esta a semana a su sexto Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana en Torrey Pines, en las afueras de San Diego, California, inmune y contento después de haber superado el coronavirus.

En su último torneo del PGA Tour, hace dos semanas, cuando iba ganando por seis golpes, Rahm tuvo que abandonar después de dar positivo por covid-19. “Fue un momento duro y, sin hablar mucho del tema, es difícil tener que irse del campo sabiendo lo que había hecho y la oportunidad que tenía”, dijo a EFE Jon Rahm.

“Pero bueno, es golf. Es el mundo en el que vivimos ahora y son cosas que pasan. Mi primera prioridad era asegurarme de que Kelley (su esposa) y Kepa (su bebé) estaban bien. Tenía miedo de contagiar a Kepa siendo tan pequeñito”, agregó el golfista español.

Rahm, que tuvo que pasar diez días aislado en su casa de Arizona hasta que dio negativo en dos pruebas consecutivas, explicó la frustración de no poder estar en contacto con su hijo de cuatro meses. “Como siempre el más contento de todos, comiendo, durmiendo y haciendo lo que tiene que hacer”, dijo sobre Kepa.

“Esos días en los que estuve en casa intenté estar en el presente lo máximo posible y aceptar lo que había pasado y seguir para adelante”, comentó a EFE Jon Rahm, que también tuvo que lidiar con la imposibilidad de practicar para este US Open en Torrey Pines, el escenario de la primera (2017) de sus cinco victorias en el PGA Tour.

“El campo está un poquillo más duro para al final es lo mismo. Lo bueno es que he jugado este campo tantas veces que en lo único en lo que estoy concentrándome más ahora mismo es en coger la velocidad en los greenes y el toque alrededor del green”, dijo Rahm acerca de su preparación para el torneo y las condiciones de Torrey Pines adaptadas para un grande.

“Cuando hicieron los cambios y movieron los búnkers hay zonas en las que la hierba crece más y puede haber zonas en las que vas al rough (hierba alta) y estás perfecto y otras zonas donde la puedes mover igual tres metros. Va a ser un poco de suerte, pero aseguro que desde calle se está bien”, dijo el golfista describiendo los pormenores del campo que vivió la última victoria de Tiger Woods en un US Open (2008).

“El putt va muy bien y estoy con ganas. Esta semana sabemos que estos greenes pueden ser muy difíciles de patear. Pueden ser un poco inconsistentes, pero son cosas que pasan y es algo con lo que crecí, con la poa en Euskadi”, explicó a EFE Rahm con respecto al tipo de hierba de los greenes de Torrey Pines, similar a la de los campos del País Vasco español.