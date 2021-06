Rahm confía en ganar el Abierto de EEUU de golf pese a sufrir el covid-19

El español Jon Rahm, tercero del ranking, espera con confianza el Abierto de Estados Unidos de golf, que se inicia el jueves, pese a haberse visto limitado físicamente por tener que cumplir cuarentena tras contagiarse de covid-19.

El español, de 26 años, sigue siendo uno de los favoritos de los apostadores esta semana en el Abierto, que se juega Torrey Pines, en las afueras de San Diego (California), dos semanas después de verse obligado a retirarse del torneo Memorial de la PGA cuando era el gran favorito a ganarlo.

"Cuando no pegas un tiro de golf durante una semana, es difícil llegar a un Major, especialmente al US Open", afirmó Rahm este martes.

"Estoy seguro de que puedo ponerme en forma lo suficientemente rápido. Todavía tengo dos días más. Todavía tengo el recuerdo de todos esos buenos golpes de golf que jugué", añadió.

Rahm tiene 10 torneos en los que terminó en el Top 10 esta temporada pero sin conseguir un título, el último en el Campeonato de la PGA el mes pasado en el que terminó octavo.

Rahm se encaminaba a su primera victoria del año en el Memorial -"posiblemente la mejor actuación de mi vida", aseguró- en el que llegaba líder a la última jornada con seis goles de ventaja sobre el segundo pero tuvo que abandonar por contagiarse de covid-19.

"He estado jugando muy bien el golf todo el año. Hace dos semanas, finalmente todo encajó como si estuviera esperando que sucediera", dijo el español.

"No es que esté esperando jugar tan perfecto de nuevo, pero sé que puedo jugar a un nivel realmente alto. Así que tengo confianza", agregó.

A Rahm, que había sido vacunado pero estaba dentro del período de 14 días después de la segunda dosis, en el hoyo 18 del tercer día le dijeron que había dado positivo y que debía ponerse en cuarentena.

El español tomó un jet privado a su casa en Arizona, pero temía contagiar la enfermedad a su esposa Kelley y a su hijo de dos meses, Kepa.

Así que no estaba allí cuando sus padres, que volaron desde España, conocieron a su hijo. "Estaba un poco asustado porque, aunque me sentía bien, no quería contagiar el virus a nadie en mi casa", dijo Rahm.

"No quería contagiar a nuestro pequeño hijo. Creo que la parte más difícil de todo esto fue por poco más de 10 días sin poder siquiera pasar tiempo con mi pequeño".

Rahm tomó pruebas durante cuatro días consecutivos antes de que las del jueves y viernes pasados arrojaran resultados negativos, lo que le permitió salir del aislamiento el sábado.

