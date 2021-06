Portaltic.-La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegará en 2022

15-06-2021 La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegará en 2022. Nintendo ha esperado a la última jornada del E3 2021 para celebrar un nuevo Nintendo Direct, en el que ha presentado una consola Game & Watch para celebrar el 35 aniversario del primer The Legend of Zelda y ha anunciado que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegará en 2022. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO



Nintendo ha esperado a la última jornada del E3 2021 para celebrar un nuevo Nintendo Direct, en el que ha presentado una consola Game & Watch para celebrar el 35 aniversario del primer The Legend of Zelda y ha anunciado que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegará en 2022.



Nintendo ha dedicado un espacio de su presentación a The Legend of Zelda, saga que cumple 35 años, y que celebra con una edición de su consola portátil Game & Watch, que estará disponible el 12 de noviembre.



Esta miniconsola incluye el primero juego de la franquicia The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: The Adventure of Link y la versión de GameBoy de The Legend of Zelda: Link's Awakening. Y una edición especial de Vermin protagonizada por Link. Además, se ha añadido un cronómetro.



Nintendo Switch tendrá una versión en HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword, que llegará el 16 de julio, y el juego de lucha Hyrule warriors: la era del cataclismo, contará con nuevoos contenidos que llegarán en dos tandas: el 18 de junio, Latido ancestral, y en noviembre, El guardián de los recuerdos.



La compañía ha compartido nuevas imágenes de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild,, título que sigue desarrollando y del que ha revelado que parte de la aventura se desarrolla en el cielo de Hyrule. La compañía planea lanzarlo en 2022.