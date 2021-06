Portaltic.-Halo Infinite detalla su multijugador: gratuito, multiplataforma, mucha personalización y un Battle Pass que no expira

15-06-2021 Halo Infinite POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 343 INDUSTRIES



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Halo Infinite tendrá un modo multijugador gratuito que pondrá sobre la arena de combate a jugadores de distintas plataformas, quienes podrán personalizar tanto las armaduras como las armas y los vehículos sin tener que recurrir para ello a las cajas de botín, que no estarán presentes en el juego.



Xbox compartió los primeros detalles del modo multijugador de Halo Infinite el domingo durante su conferencia en el E3 2021, en el que ahora el equipo responsable del juego en 343 Industries ha profundizado para explicar tanto la personalización como el sistema de multijugador gratuito.



La compañía asegura que no hay cajas de botín para obtener elementos cosméticos con los que personalizar y mejorar al Spartan, sino que estos podrán encontrarse y ganarse a lo largo de juego. Desde el primer día, los ítems disponibles permitirán "millones de combinaciones" en la armadura y sus partes, y también será posible personalizar el tipo de cuerpo e incluso la voz del soldado, o seleccionar prótesis por primera vez.



El título ha incluido el soporte para el juego cruzado entre plataformas, lo que pondrá en la arena de batalla a jugadores de PC, pero también de consolas, una decisión con la que esperan atraer a una audiencia mayor.



El modo multijugador contará con un Battle Pass que una vez lo adquiera el jugador -cuyo precio se desconoce- no expirará. En próximas temporadas, los jugadores podrán comprar pases antiguos y elegir en cual ponen su progreso. Cada temporada, además, tendrá su propio tema e introducirá nuevos componentes, apariencias y estilos de juego.



El juego recupera el equipamiento e introduce nuevas posibilidades tácticas para el gancho, que permitirá desde moverse por el mapa a coger objetos o combinarlo con otros elementos. Los jugadores podrán elegir el momento en que quieren activar los elementos que recojan.



Los vehículos son también parte importante del juego. En este título, además de sufrir daños visibles, pueden poner en riesgo al soldado ya que tendrán un umbral de daño, después del cual se incendiarán. La desarrolladora ha introducido dos tipos de vehículos: el Razorback, que permite cargar armas en la parte posterior, y los Warthog, que entregarán los Pelicans -junto con cápsulas de armas-.



En conjunto, el modo multijugador de Halo Infinite recoge la experiencia clásica de combate de Halo y la moderniza, para que los jugadores veteranos sientan que se trata de un sistema "fresco", y los nuevos lo vean "emocionante".



Habrá, ademas, una Academia, un lugar donde los jugadores nuevos o los que quieran calentar pueden ponerse al día con los controles y el juego antes de saltar al campo de batalla. Allí encontrarán tutoriales, prácticas con las armas y un modo entrenamiento para explorar el juego.