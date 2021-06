Perú.- Gobierno de Perú inicia investigaciones contra el hostigamiento y las presiones sobre los organismos electorales

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Perú ha anunciado este lunes el inicio de investigaciones contra el hostigamiento y las presiones que están recibiendo los organismos electorales en los últimos días a la espera de los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 6 de junio.



El Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado en el que ha indicado que "tomará acciones legales" contra el pronunciamiento de ex altos cargos de las Fuerzas Armadas para que el Tribunal Supremo del país sustituya al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.



Según el Ministerio, este pronunciamiento "no representa a las Fuerzas Armadas" y, en este, se ha realizado un "uso indebido de los emblemas de las instituciones armadas".



Por otro lado, el ministro de Interior peruano, José Elice, ha indicado que la Policía está monitorizando las campañas en redes sociales y marchas que han amenazado a los organismos electorales.



"La Policía está presente, prestando el servicio de seguridad, de protección a todos los órganos del sistema electoral y cuando hay amenazas contra altos funcionarios, algo que no debe haber, también la Policía ha acudido inmediatamente a prestarles la seguridad debida", ha dicho según recoge RPP.



Estas declaraciones se han realizado tras una semana sin que el país sepa quién será su nuevo presidente debido a que los organismos electorales se encuentran revisando supuestas irregularidades, entre estas las denunciadas por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha presentado más de 700 peticiones de nulidad, mientras que la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre, ha alertado de manejos entre bambalinas para impedir que su líder sea el nuevo inquilino de Casa Pizarro.



FUJIMORI INSISTE EN LAS "IRREGULARIDADES"



De hecho, en las últimas horas, Fujimori ha publicado un vídeo en redes sociales en el que insiste que han existido "graves irregularidades" durante el proceso electoral y ha anunciado la colaboración del expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, en sus denuncias.



"Vamos a defendernos con todas las medidas que nos permite el Estado de derecho (...) No se trata de Keiko Fujimori o de Fuerza popular, se trata de la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho"", ha zanjado.



El último recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con todas las actas ya procesadas y el 99,98 contabilizadas, coloca a Castillo con cerca de 45.000 votos más que Fujimori.