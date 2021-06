Perú.- Castillo sigue al frente con todas las actas contabilizadas y espera la confirmación de su triunfo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Con el 100 por ciento de las actas procesadas y contabilizadas, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, lidera las elecciones presidenciales de Perú con el 50,12 por ciento de los votos, por lo que espera que las autoridades electorales confirmen su triunfo en unos reñidos comicios, que dejan a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 49,87 por ciento los apoyos.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) ha concluido este martes, nueve días después de que se celebrara la segunda vuelta electoral, el cómputo total de todas las actas contabilizadas, horas después de que importantes figuras políticas, entre ellas el presidente Francisco Sagasti, pidiera "calma" mientras concluía el proceso y pedía evitar "palabras indebidas como fraude".



No obstante, todavía quedan por analizar algunas peticiones de nulidad de algunas actas presentadas por ambas formaciones, aunque en su mayoría provienen de Fuerza Popular, que ha estado acusando de fraude desde que Perú Libre se pusiera por delante en el conteo.



Esta demandas pasarán a manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes deberán decir. En caso de apelación será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien decida en última instancia y declare oficialmente al ganador.



Mientras tanto, Castillo ha mantenido este martes un breve encuentro con medios de comunicación extranjeros a quienes les ha remarcado que desde Perú Libre "no van a encontrar ninguna agresión" al proceso electoral, pero tampoco van "a permitir que se siga discriminando al pueblo"



"Estamos acá, primero siendo respetuosos con la voluntad popular, con el marco normativo democrático, de nuestra parte no van a encontrar ninguna agresión; pero tampoco vamos a permitir que se siga discriminando al pueblo", ha manifestado.



"Nosotros pacientemente estamos esperando un resultado", ha dicho Castillo que ha descartado que desde su formación política se vayan a hacer llamamientos "tumbar las elecciones", cuenta la Agencia Andina.



"Se han dicho cosas, antes y durante la campaña. Nosotros estamos simplemente esperando los resultados, aun así hay voces que vienen de personalidades que tienen experiencia política de querer ir más allá, de judicializar la voluntad del pueblo peruano", ha criticado.