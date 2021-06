Pekín pide a la OTAN que deje de exagerar "la teoría de la amenaza china"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (d) y el presidente francés Emmanuel Macron (2-i) charlaban con el presidente de EEUU, Joe Biden, en un momento de la reunión de líderes de la OTAN celebrada el lunes en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS / POOL

Pekín, 15 jun (EFE).- Pekín pidió este martes a la OTAN que "deje de exagerar la teoría de la amenaza china", después de que los líderes de la Alianza Atlántica expresaran en la vispera su preocupación por las "políticas coercitivas" del país asiático en una cumbre celebrada en Bruselas.

"Exigimos a la OTAN racionalidad a la hora de evaluar el desarrollo de China y que deje de exagerar la teoría de la amenaza china. No deben usar nuestros legítimos intereses y derechos como excusas para manipular y crear enfrentamientos artificiales", afirmó hoy un portavoz de la Misión de China ante la Unión Europea (UE) en un comunicado.

El secretario general de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el noruego Jens Stoltenberg, indicó el lunes que "todo el mundo ha reconocido que China está aumentando sus capacidades militares y que ha continuado con su comportamiento coercitivo".

El portavoz chino. cuyo nombre no consta en la nota, aseveró que tales afirmaciones son "calumnias" para "arremeter contra el desarrollo pacífico de China", y denunció que "la OTAN sigue manteniendo una mentalidad propia de la Guerra Fría".

"Instamos a esa organización a que tome el camino del diálogo y la cooperación y dé pasos que conduzcan a la estabilidad internacional", dijo.

Stoltenberg también aseguró que Pekín está "expandiendo rápidamente su arsenal nuclear" y que es "opaco" a la hora de rendir cuentas sobre su modernización militar.

"Las políticas de Defensa de China son legítimas y transparentes. Nuestro presupuesto de Defensa para 2021 es de unos 1,35 billones de yuanes (210.792 millones de dólares), mientras que el de los 30 países de la Alianza juntos es de unos 1,17 billones de dólares, más de la mitad del global total y 5,6 veces el de China", argumentó el portavoz.

Asimismo, la OTAN apuntó a la expansión del arsenal nuclear de Pekín "con más ojivas y un mayor número de sistemas sofisticados para establecer una tríada nuclear", esto es, la división del arsenal atómico de un país en misiles en tierra, proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y cohetes transportados por submarinos nucleares.

"La cifra de armas nucleares de China no alcanza la magnitud de la que disponen los países de la OTAN, y además China siempre se ha adherido a no disparar este tipo de armamento primero bajo ninguna circunstancia. Si la OTAN está tan comprometida con 'la paz, la seguridad y la estabilidad', ¿pueden llegar a un compromiso de este tipo como ha hecho China?", rebatió el portavoz.

CHINA NO OLVIDA EL BOMBARDEO DE SU EMBAJADA EN YUGOSLAVIA

Los líderes de la OTAN también instaron a China a "actuar de forma responsable en el sistema internacional", y constataron su "creciente influencia", que "puede presentar retos" que la Alianza Atlántica debe abordar defendiendo "su seguridad e intereses".

"Vamos a prestar especial atención a los ajustes estratégicos de la OTAN, especialmente respecto a China. China no supone un desafío sistémico para nadie, pero si alguien nos quiere imponer uno no permaneceremos indiferentes", contestó el portavoz del país asiático.

En el comunicado, el portavoz recordó "la tragedia histórica" que supuso el bombardeo de la Embajada de China en la extinta Yugoslavia a manos de la OTAN, que provocó en mayo de 1999 la muerte de tres periodistas chinos.

"Nunca lo olvidaremos", añadió, al tiempo de reiterar que "China siempre defenderá su soberanía".

Por otra parte, la Alianza sí acogió de manera positiva "las oportunidades para interactuar con China en áreas de relevancia y en retos comunes como el cambio climático", y abogó por mantener "un diálogo constructivo" con Pekín "donde sea posible", ya que ven valor a "los intercambios de información sobre las respectivas políticas y actividades" para debatir "potenciales desacuerdos".