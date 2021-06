Pedri: "Morata es muy fuerte de cabeza"

El centrocampista de la selección española "Pedri" González (d) disputa un balón ante el centrocampista de la selección sueca Albin Ekdal (i) durante el encuentro entre España y Suecia, correspondiente al grupo E de la Eurocopa 2020, este lunes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Kiko Huesca

Las Rozas (Madrid), 15 jun (EFE).- El centrocampista español Pedri González aseguró que Álvaro Morata "está tranquilo" tras ser silbado en el estreno en la Eurocopa 2020 por la afición española en La Cartuja, y se mostró convencido de una rápida reacción con goles, gracias a que le ve "muy fuerte de cabeza".

La selección arropa a Morata tras lo vivido en el encuentro ante Suecia y el castigo de los silbidos tras perdonar una clara ocasión de gol. Pedri se sumó a los compañeros que respaldan públicamente al delantero madrileño.

"Le veo bien, se siente muy bien y es muy fuerte de cabeza", reconoció en rueda de prensa Pedri. "Es un gran jugador, que nos da mucho. Está tranquilo, sabe que los goles llegan solos y estoy seguro que desde ahora le entrarán", dijo.

Pedri pidió a la afición que apoye al equipo en momentos importantes de una Eurocopa en la que tiene depositadas muchas esperanzas: "Creo que es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pita, me quedo con los que nos animaron porque nos va a ayudar mucho más quedarnos con lo bueno que con lo malo".

"Tenemos un muy buen grupo, las cosas van a salir solas con el tiempo. Ahora solo hay que pensar en Polonia, estoy seguro de que si hacemos el mismo partido van a entrar y Morata si tiene confianza sabe sobrellevarlo y estoy seguro de que en el siguiente partido marcará", manifestó.

Pedri vivió un momento inolvidable en su estreno en un gran torneo con España, convirtiéndose en el internacional más joven en hacerlo a sus 18 años. "No me imaginaba estar aquí y mucho menos salir de titular el primer partido de la Eurocopa. Es un sueño para cualquier niño y estoy agradecido por la confianza que me han dado todos los entrenadores", apuntó.

A España le perjudicó el estado del césped de La Cartuja, aunque a Pedri no le sirvió para justificar el debut con empate. "No es excusa, no nos han empatado por el césped, pero es verdad que no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el próximo partido esté mejor y podamos hacer nuestro juego", deseó.

"Fue un partido que dominamos de principio a fin, tuvimos muchas oportunidades, ellos tuvieron dos y tuvimos suerte de que no las metieran. Si seguimos teniendo ocasiones, el gol entrará y nos irá mucho mejor", analizó.

España ya piensa en Polonia, su partido de la segunda jornada, en el que Pedri mostró muchas esperanzas en una rápida reacción: "Nosotros somos España, siempre tenemos la exigencia de ganar. Somos gran favoritos y tenemos que hacer lo mismo, crear muchas oportunidades, vendrán los goles y sumaremos tres puntos". EFE

