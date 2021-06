O.Próximo.- La Marcha de las Banderas arranca en Jerusalén entre tensiones que dejan ya incendios y heridos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Al menos 17 palestinos han resultado heridos tras enfrentamientos contra la Policía israelí y hasta 20 incendios se han producido en el sur de Israel por globos incendiarios lanzados desde la Franja de Gaza mientras arranca en Jerusalén la Marcha de las Banderas, que atraviesa el barrio musulmán de la ciudad y amenaza con una posible escalada de las tensiones.



La Media Luna Roja de Palestina ha informado de casi una veintena de heridos palestinos tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén, de los cuales tres han sido hospitalizados.



En la marcha, que el Gobierno israelí autorizó este lunes tras tomar posesión y que ha sido convocada por organizaciones religiosas y de derechas israelíes y por las organizaciones de colonos de Cisjordania, han participado varios miembros conservadores del Parlamento, informa 'The Times of Israel'.



Previamente a la celebración de la marcha, se han producido al menos 20 incendios en el sur de Israel que estarían provocados presuntamente por globos incendiarios lanzados desde la Franja de Gaza, ha precisado el Servicio de Bomberos y Rescate israelí.



Estos lanzamientos se dan después de que la unidad de globos incendiarios de Hamás anunciara la reanudación de sus operaciones tras la autorización para llevar a cabo la marcha.



La controvertida marcha iba a tener lugar el 10 de mayo, si bien fue suspendida después de que Hamás disparara varios proyectiles contra la ciudad en respuesta a la represión de las manifestaciones contra los desalojos en Sheij Jarrá y la irrupción de agentes israelíes en la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.



Estos incidentes derivaron en once días de combates en la Franja de Gaza, en los que murieron más de 250 palestinos y doce personas en Israel, entre ellas una mujer india y dos filipinos, así como más de 20 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.



En este contexto, y ante el temor a un posible aumento de las tensiones debido al recorrido de la misma, el Gobierno decidió volver a suspender la marcha la semana pasada, decisión que ha sido rechazada por la nueva formación, que ha decidido darle 'luz verde' llevando a Hamás a amenazar con posibles consecuencias.



Ante esta posible escalada del conflicto, el Ejército de Israel ha puesto en alerta las baterías del sistema antiaéreo Cúpula de Hierro, diseñado para derribar cualquier cohete lanzado desde la Franja de Gaza contra territorio israelí. También ha aumentado el nivel de alerta para las tropas israelíes desplegadas en Cisjordania, mientras que ha señalado que hay 2.000 agentes de Policía presentes para garantizar la marcha.