ONG salvadoreña presenta una nueva Ley de Aguas y pide una discusión pública

Vista de una sesión del Congreso, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 14 jun (EFE).- Miembros de la Alianza contra la Privatización de Agua presentaron este lunes ante el Congreso de El Salvador un nuevo proyecto de Ley General de Aguas, luego de archivarse una iniciativa que era analizada, y pidieron que su discusión sea pública.

La activista Adela Bonilla explicó a periodistas que la nueva propuesta está compuesta por más 180 artículos y hace énfasis en cinco puntos "no negociables".

Señaló que la ley -que fue entregada en la oficina de correspondencia de la Asamblea Legislativa- destaca que "el agua es un bien público y que el Estado es el garante de este derecho para la población".

Bonilla indicó que tiene un enfoque en derechos humanos, promueve el cuido y resguardo de las cuencas hidrográficas, así como la participación activa de la población.

Además, en su articulado se establece una distribución equitativa del recurso hídrico y de su cobro, añadió la activista.

Bonilla agregó que esperan que la discusión de dicha propuesta "no sea oscura, opaca y a solas", sino que "sea pública y abierta para saber cuál es el articulado que se va aprobando".

La propuesta tendrá que ser enviada a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, cuyos integrantes son en su mayoría son oficialistas, para análisis y aprobación de cada uno de los artículos. Luego será llevada al pleno para el aval de los 84 diputados en el Congreso.

En los últimos días circuló la versión de que el presidente Nayib Bukele enviará a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Aguas que, a juicio de ambientalistas y expertos, no cumple con las necesidades de la mayoría y lo que en realidad busca es beneficiar a "unos pocos".

La propuesta que era analizada en el Congreso, que tenía el avance de 111 artículos acordados de un total de 160 y cuya aprobación se retrasó por diversos motivos, fue enviada al archivo el 13 de mayo por la Comisión de Medioambiente con el argumento de que los artículos no estaban "acorde con la realidad del país".

Los expertos prevén que el 80 % de país experimentará estrés hídrico en 2022 debido a la reducción de las lluvias, como efecto de la crisis climática.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.