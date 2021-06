Olsen y el muro sueco aseguran un resultado de "ensueño" contra España

EFE/EPA/Julio Munoz / POOL

Copenhague, 15 jun (EFE).- Una defensa eficaz y las paradas del portero Robin Olsen hicieron posible el empate de Suecia en Sevilla contra España (0-0), en el debut de ambos en esta Eurocopa, un resultado de "ensueño", resalta este martes la prensa de este país nórdico.

Olsen "rescató" a Suecia, titula en portada Dagens Nyheter, principal rotativo del país, que habla de un "muro" sueco, mientras Göteborgs Posten destaca que una Suecia "ultradefensiva" logró un punto y el tabloide Aftonbladet resume: "España 0-Robin Olsen 0".

"Olsen fue el mejor jugador del partido. El resto es un capítulo raro de historia del fútbol sueco donde la táctica sueca a pesar de todo fue una gran victoria. La historia podía haber acabado aún mejor si Alexander Isak no hubiera sido cambiado de forma errónea", relata la crónica de Dagens Nyheter.

No es el único medio que critica al seleccionador "Janne" Andersson por sacar al delantero de la Real Sociedad, que tuvo un tiro al poste y regaló un gol en una gran jugada, cuando aún quedaban más de veinte minutos. Expressen, el otro gran tabloide, habla de que el cambio dejó a Suecia sin opción de ganar.

Sydsvenskan comenta que España barrió a Suecia durante varios minutos y que el resultado es una satisfacción, aunque habla de "sensación extraña" por el tiro de Isak y el error de Berg y recuerda que el fútbol consiste en lograr un resultado y que España debe echarse la culpa a sí misma por no haber podido marcar.

"La selección sueca aburrió a España, no tiene que pedir perdón", titula en su comentario en la misma línea Svenska Dagbladet. EFE

