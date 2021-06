Nepal extiende el confinamiento en el valle de Katmandú hasta el 21 de junio

Nubes típicas del monzón vistas desde Rani Pokhari, un famoso monumento de Katmandú. EFE/NARENDRA SHRESTHA

Katmandú, 15 jun (EFE).- Nepal extendió este martes el confinamiento en el valle de Katmandú hasta el próximo 21 de junio, al tiempo que relajó algunas restricciones tras detectar una disminución de contagios por coronavirus en el país.

El cierre comenzó en abril y en teoría finalizaba hoy, pero se ha extendido una semana con la relajación de algunas normas, dijo a Efe el jefe de la administración local, Kali Prasad Parajuli.

"Hemos decidido relajar algunas prohibiciones ante la disminución de casos de coronavirus. Aunque no se recomienda salir si no es necesario, se han relajado algunas restricciones en los movimientos a pie para trabajos esenciales", agregó Parajuli.

Las autoridades nepalíes permitirán que las tiendas de servicios esenciales, así como las librerías y papelerías, abran hasta las 11 de la mañana, además de habilitar los servicios de entrega a domicilio y las actividades agrarias.

Esta es la cuarta vez que se prorroga el confinamiento en el valle de Katmandú, que comenzó el pasado 29 de abril después de que el auge de casos por la covid-19 desbordase hospitales, en el marco de una virulenta segunda ola.

Nepal registró este martes un total de 1.681 nuevos positivos, unas cifras que se alejan de las 9.317 casos diarios que se detectaron en pleno pico de infecciones, y que elevan el total desde el inicio de la pandemia a 612.202.

El país contabilizó además 41 muertes por coronavirus que se suman al cómputo global de 8.506 decesos, según los datos del Ministerio de Salud nepalí.

Con el bloqueo cada vez más largo, los propietarios de pequeñas empresas que venden productos no esenciales atraviesan su peor momento al permanecer completamente cerrados y sin casi ahorros en sus bolsillos.

"Prevenir la propagación del virus es fundamental, pero la normativa impacta injustamente en las pequeñas empresas", señaló a Efe el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Nepal, Naresh Katuwal.

Las preocupaciones de los comerciantes de tiendas de ropa, calzado, cosméticos, artículos elegantes y electrónicos, entre otros han sido ignoradas, aseguran los comerciantes.

"Ha pasado un mes y medio desde que se impuso el confinamiento. La respuesta del Gobierno a la pandemia, realizando menos pruebas PCR y no vacunando a una escala más amplia, es realmente pobre y triste", lamentó Katuwal, que pidió a las autoridades nepalíes que vacunen cuanto antes "a los pequeños empresarios para que puedan volver a sus actividades comerciales".

Nepal inició la campaña de vacunación de sus 30 millones de habitantes el pasado 27 de enero. Hasta el momento, se han administrado 2,42 millones de dosis, y un total de 691.494 personas han recibido el tratamiento completo contra la covid-19.