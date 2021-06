Mucha agua y abono: cómo cuidar una planta de tomate

ILUSTRACIÓN - Los tomates requieren de abundantes nutrientes, por lo que conviene agregarle fertilizante a la planta. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Si se cultivan tomates pero no se cuenta con un invernadero, se les puede armar un pequeño refugio o techo que los proteja de las lluvias. Una de las ventajas es que las hojas se mantienen secas, lo que evita la proliferación de hongos dañinos. De acuerdo con la experta alemana en jardinería Svenja Schwedtke, se recomienda regar los tomates por la mañana para que las hojas se puedan secar bien si se mojan. Por otra parte, es importante regar los tomates regularmente, incluso a diario en los días más calurosos del verano. Si el riego es irregular, existe el riesgo de que los frutos revienten ligeramente, según Schwedtke. Asimismo, conviene colocarles fertilizante una vez por semana. Si las hojas comienzan a ponerse amarillas, es señal de falta de magnesio. En ese caso, hay que colocarle al agua de riego 25 gramos de sulfato de magnesio por litro. Se aconseja repetir esto dos o tres veces, cada dos semanas. Por otro lado, se recomienda revisar y podar los tomates al menos una vez por semana, es decir, quitar con cuidado los brotes de los tallos. Esto hace que la energía de la planta no se diversifique tanto y haya más frutos. También hay que eliminar las hojas que están más cerca del suelo, hasta una altura de unos 30 centímetros. De esta forma, la planta puede concentrar su energía en las ramas con frutos. La mayoría de los diversos tipos de tomates necesitan una guía. Para las plantas más pequeñas bastan unas cañas de bambú, mientras que algunas variedades necesitan de varillas de metal. Antes de emplear las mismas varillas del año pasado, es necesario limpiarlas bien con agua caliente con vinagre para eliminar los hongos y otros patógenos que pueda haber en ellas. Un detalle interesante: el tomate se puede plantar junto a la albahaca. Estas dos plantas no solo tienen sabores muy compatibles, sino que necesitan cuidados similares. Y se sabe lo rica que queda la albahaca en una ensalada de tomates. dpa