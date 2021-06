María Teresa Campos ignora los ataques de Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet

22-10-2020 María Teresa Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



A pesar de que han pasado casi dos años de la ruptura de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, los motivos del fin de su relación tras un lustro de amor continúan siendo todo un misterio, ya que el humorista - que fue quien acabó con el noviazgo - nunca ha hablado claramente del tema.



Sin embargo, no podemos decir lo mismo de su hija Gabriela que, una vez más, ha salido a la palestra culpando a Terelu Campos y Carmen Borrego de la ruptura de sus respectivos padres, comparándolas con las "hermanastras de Cenicienta" y cuestionando sus currículums profesionales, tachándolas de "parásitos" de la veterana comunicadora, a la que además le recomendaba que se olvidase de una vez por todas de su padre.



Unos duros ataques que Carmen no dudaba en responder en 'Viva la vida' - como informamos el pasado domingo - pero que María Teresa Campos ha preferido ignorar, haciendo oídos sordos a los reproches de Gabriela, primogénita de Edmundo y con quien siempre presumió de buena relación.



Haciendo carantoñas a su perrito, la veterana comunicadora ha respondido con el más absoluto de los silencios a las críticas de la hija de Bigote hacia Carmen y Terelu, demostrando que poco le importa que llamen "parásitos" a sus dos hijas. Una manera infalible la de María Teresa de hacer suyo el dicho de 'no hay mayor desprecio que no hacer aprecio', evitando así entrar en el juego de Gabriela Arrocet. Te mostramos el momento en el siguiente vídeo.