Luis Suárez espera un debut "complicado" frente a una contundente Argentina

Montevideo, 15 jun (EFE).- El delantero de la selección uruguaya Luis Suárez aseguró este martes que el primer encuentro que jugará la Celeste por la Copa América frente a Argentina será "complicado" como cada vez que se enfrentan.

"Tenemos que tratar de que ellos no creen muchas situaciones, porque son muy contundentes arriba", subrayó el futbolista del Atlético de Madrid durante una rueda de prensa virtual facilitada por el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF.TV.

Además, Suárez dijo que será importante aprovechar las debilidades de su rival y las situaciones que tenga Uruguay para poder anotarle a Emiliano Martínez, un portero al que destacó por el buen momento que atraviesa en la Premier League.

Por otra parte, el delantero dijo que la plantilla celeste no está conforme con el rendimiento mostrado en los últimos dos juegos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 ante Paraguay y Venezuela, que finalizaron 0-0.

"Estamos en un debe con nosotros mismos, porque sabemos que podemos dar más", resaltó el futbolista que en Brasil jugará su cuarta Copa América.

Sobre esto, Suárez apuntó que es consciente de la edad que tiene y avisó de que este será su último torneo continental debido a que llegaría "muy mayor" a la próxima y no pretende ocupar un puesto en el que no estaría ayudando al equipo.

"Hay jugadores que vienen con muchísima ilusión, con muchísima hambre de querer triunfar en la selección y dejarles un lugar sería lo más adecuado", remató.

Este martes, la selección uruguaya se entrenó en la víspera del viaje a Brasil, donde intentará conseguir su decimosexto título a nivel continental. "Vamos con el pensamiento de hacer una buena copa", concluyó Suárez.

Los integrantes de la delegación serán sometidos este miércoles a un test PCR, luego el equipo hará una práctica matutina y finalmente se dirigirán al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, para abordar el vuelo hacia Brasilia.

En la Copa América, Uruguay debutará ante Argentina el viernes 18 de junio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Sus otros rivales del grupo B son Paraguay, Chile y Bolivia.