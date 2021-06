Llorente: "No me parecen bien los pitos"

El lateral de la selección española Marcos Llorente (i) protege un balón ante Albin Ekdal, de Suecia, durante el partido del grupo E de la Eurocopa 2020 que disputan este lunes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Kiko Huesca

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El defensa de la selección española Marcos Llorente lamentó los pitos que recibió su compañero Álvaro Morata al que calificó como un jugador "muy importante" para el cuadro de Luis Enrique.

"No me parece bien que le piten. Que nos apoyen y nos ayuden", dijo en Telecinco Llorente que rechazó que las protestas fueran por los nervios. "Yo cuando estoy nervioso no silbo", indicó.

"Morata es muy importante para nosotros, sabe mucho de esto y no ha tenido suerte de cara a gol y otras veces lo tendrá", añadió el lateral derecho de España.

Llorente, que llamó a la confianza y a la tranquilidad a pesar del empate, indicó que la sensación tras el duelo con Suecia era "rara".

"Sensación rara, extraña. Hemos seguido con nuestra idea de juego. Creamos las ocasiones que es lo más difícil pero no marcamos",resumió.

"Hemos tenido muchas ocasiones, de todos los colores y hay días que el balón no quiere entrar. Hay que seguir trabajando ese punto de efectividad y si hacemos este tipo de partido es difícil que se nos escape", añadió el jugador del Atlético Madrid.