Lin-Manuel Miranda se disculpa por la falta de afrolatinos en "In The Heights"

Nueva York, 15 jun (EFE).- Lin-Manuel Miranda se ha disculpado por la falta de personajes afrolatinos en su nuevo filme musical, "In The Heights", y ha dicho entender las quejas que ello ha generado.

"Estoy viendo la discusión sobre la representación afrolatina en nuestra película este fin de semana y está claro que muchos en nuestra comunidad afrolatina de piel oscura no se sienten suficientemente representados en ella, en particular entre los personajes protagonistas", ha señalado Miranda en un mensaje en Twitter.

El polifacético artista de origen puertorriqueño ha asegurado que puede escuchar "el dolor y la frustración" por estas carencias y ha reconocido que su intento de pintar un "mosaico" del barrio neoyorquino de Washington Heights no ha cumplido con la meta.

"Lo siento de verdad. Estoy aprendiendo de la crítica, agradezco que se haya planteado y estoy escuchando. Estoy tratando de hacer espacio tanto para el increíble orgullo por la película que hicimos, como para ser responsable de nuestros defectos", ha señalado Miranda en un mensaje en inglés publicado a última hora del lunes.

El creador se ha comprometido a tratar de hacerlo mejor en futuros proyectos y a seguir aprendiendo para "honrar a nuestra diversa y vibrante comunidad".

Su reacción llega después de que en los últimos días hayan aparecido en las redes sociales numerosas críticas a la falta de personas de piel oscura entre los principales personajes de la película, muy esperada en la comunidad latina.

"In The Heights" fue el primer musical compuesto por Miranda, en 1999, y su adaptación cinematográfica se estrenó el pasado fin de semana en las salas de Estados Unidos.

La cinta transcurre en Washington Heights, un barrio de la zona de gran población hispana del norte de Manhattan, donde se crió el propio actor y compositor, que alcanzó fama en todo el mundo con "Hamilton".

Según Miranda, "In The Heights" respondió en su momento a la necesidad de una nueva obra que girara en torno a la comunidad latina, cuando habían pasado ya 50 años de "West Side Story".

"Hay tan poca representación del latino convencional en el cine... Si miras cualquier estudio, cualquier gráfica, verás que suponemos un cuarto del público que va al cine, y sin embargo solo somos un 4 % de los que aparecen en pantalla", explicaba antes del estreno en los cines.