La oposición critica la abstención de Argentina en la OEA sobre la situación en Nicaragua

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 15 jun (EFE).- Dirigentes de la oposición política en Argentina cuestionaron la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de abstenerse este martes en una votación en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la detención en Nicaragua de aspirantes presidenciales.

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) lamentó que, mientras 26 países condenaron este martes "los abusos del gobierno de Nicaragua", "Argentina miró para otro lado".

"Otra vez Argentina guarda silencio frente a violaciones a los derechos humanos, en este caso, absteniéndose de votar en la OEA la condena al régimen de (Daniel) Ortega que arrestó, entre otros, a cuatro aspirantes a la Presidencia anticipando que las próximas elecciones carecerán de toda legitimidad", afirmó Macri en su cuenta en la red social Twitter.

Sin mencionar a Ortega por su nombre, la resolución aprobada por 26 de los 34 miembros activos de la OEA pide "la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos".

La iniciativa, impulsada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, fue rechazada por Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

En tanto, Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina se abstuvieron de votar.

UNA "VERGÜENZA"

"La abstención de nuestro país en la votación de la OEA para condenar la violación de los derechos humanos en Nicaragua es inexplicable", sostuvo el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el diputado Alfredo Cornejo, quien se preguntó si Alberto Fernández tiene alguna duda sobre que "en democracia no se encarcela al que piensa distinto".

La también diputada opositora Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, dijo que como argentina le da "vergüenza" el "apoyo" a Ortega, al que calificó como "un dictador que pone presos a los candidatos opositores a su régimen".

"Argentina se abstuvo de pedir la liberación de esos presos políticos. A las dictaduras se las condena siempre", aseveró.

ARGUMENTO OFICIAL

En un comunicado conjunto tras la votación en la OEA, los Gobiernos de Argentina y México manifestaron su "preocupación" por la "detención de figuras políticas de la oposición" en Nicaragua pero se mostraron en contra de intervenir en asuntos internos de ese país.

"No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia", señalaron los Gobiernos argentino y mexicano en un comunicado conjunto emitido por la Cancillería argentina.

Ambos países manifestaron también su desacuerdo con la "pretensión" de "imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales".

Para la diputada Oliveto, el comunicado difundido por la Cancillería argentina "es mentiroso y grave".

"No hay democracia ni convivencia pacífica si ponen presos en medio de la campaña electoral a los candidatos opositores al régimen. Es hipócrita decir que los nicaragüenses pueden resolver sus cuestiones cuando hay dictadura", aseveró la parlamentaria.