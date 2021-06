La Fed inicia su nueva reunión bajo la sombra de la elevada inflación

En la imagen, el presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell. EFE/Al Drago/Pool/Archivo

Washington, 15 jun (EFE).- La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. inició este martes su nueva reunión de política monetaria con la creciente sombra de la inflación, que se disparó en mayo, a pesar de lo cual no se espera que tras este encuentro haya cambios en los tipos de interés.

El banco central estadounidense divulgará mañana miércoles a las 14.00 hora local (18.00 GMT) su comunicado al término del encuentro de dos días, y poco después su presidente, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa.

No se esperan cambios en los tipos de interés, que se mantienen entre el 0,25 % y el 0 % desde marzo del pasado año con la llegada de la pandemia al país, pero estarán atentos a posibles señales sobre el posible comienzo de la retirada del programa de compra masivo de bonos de 120.000 millones de dólares al mes.

"Prevemos que la Reserva Federal vuelva a restar importancia a los rumores de retirada de estímulos. No obstante, creemos que los mercados buscarán pistas sobre si la Fed está empezando a reconocer que la inflación puede no ser tan transitoria como se pensaba", señaló el banco ING en una nota a clientes.

Se trata de la primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, órgano que dirige la política monetaria, tras conocerse que el índice de precios al consumidor (IPC) en mayo ascendió al 5 % interanual, la mayor cifra desde 2008.

Powell ha insistido en que este rebote de precios es de carácter "transitorio" y responde a la reapertura de la actividad económica a medida que los casos de covid-19 continúan su sostenido descenso en EE.UU.

En esta ocasión, la Fed dará también a conocer sus nuevas proyecciones económicas, en las que se prevé que eleve tanto las estimaciones de crecimiento como las de inflación.

El organismo ha venido añadiendo optimismo a las perspectivas económicas en el país en medio del rápido proceso de vacunación en los últimos meses.

En marzo, elevó las previsiones de crecimiento económico en EE.UU. al 6,5 % para 2021, mientras que ubicó la tasa de inflación para el cierre del año en el 2,4 %.