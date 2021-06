La despoblación española se puede revertir mirando a Finlandia

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea (d); el vicepresidente de Castilla La Mancha, José Luis Martínez Guijarro (i), y la consejera de Presidencia de Aragón, Mayte Pérez (C), este martes, durante su visita de un día a la ciudad de Oulu, capital de una de las regiones más despobladas de Finlandia. EFE/ Juanjo Galan

Helsinki, 15 jun (EFE).- El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseguró tras su visita institucional a Finlandia que es posible revertir el fenómeno de la despoblación inspirándose en el país nórdico, que ha apostado por los servicios públicos, la formación y la capacitación de los jóvenes.

Guijarro realizó una visita a la ciudad de Oulu, capital de una de las regiones menos pobladas de Finlandia, junto al secretario de Estado de la Unión Europea (UE), Juan González-Barba, y a representantes de los Gobiernos de Aragón y Castilla y León, para aprender cómo combate el país nórdico la despoblación.

"Ha sido una experiencia muy positiva, porque hemos podido comprobar cómo, aplicando una estrategia de manera continuada en el tiempo, el fenómeno de la despoblación puede ser reversible", afirmó Guijarro en una entrevista con Efe.

"Las políticas frente a la despoblación tienen que ser consensuadas entre todas las formaciones y mantenerse en el tiempo, como ocurre aquí, porque si no, no dan resultado", añadió.

En su opinión, Finlandia ha tenido muy claro que debía aplicar unas políticas a largo plazo para combatir la despoblación, dedicando a este fin gran parte de los fondos estructurales de la Unión Europea (UE) y definiendo sus sectores estratégicos.

"Con ese tipo de políticas, han conseguido que Oulu sea una de las zonas más atractivas en materia de industria tecnológica en Europa", señaló.

Pese a que la región de Oulu, Ostrobotnia del Norte, es una de las menos pobladas de Finlandia, con apenas 11,2 habitantes por kilómetro cuadrado, cuenta con una de las mejores universidades tecnológicas del país.

"Me ha sorprendido mucho lo potente que es la universidad en una región con poca población, y sobre todo la interrelación que tiene la universidad con el sector empresarial. Yo creo que esa es una de las claves del éxito", dijo.

Asimismo, destacó que Finlandia ha sabido reorientar sectores tradicionales de su economía, como la industria forestal, que actualmente es muy potente a nivel mundial en materia de bioeconomía y economía circular.

"Yo creo que esas cuestiones son perfectamente extrapolables a una comunidad como Castilla-La Mancha, donde hay que hacer una apuesta importante por los servicios públicos y todo el tema de conocimiento y aprovechamiento de nuestros recursos, que pasa por el tema forestal y también por las energías renovables", aseguró.

En este sentido, explicó que ha planteado a la ministra finlandesa de Asuntos Europeos y Propiedad Estatal, Tytti Tuppurainen, la posibilidad de establecer relaciones con alguno de los centros de investigación de la región de Oulu, por ejemplo en materia forestal.

"Nosotros nos estamos planteando un parque tecnológico relacionado con la bioeconomía forestal en Cuenca, que podría tener perfectamente una relación con el centro de investigación forestal que ellos tienen en Oulu", señaló.

Esta visita a Finlandia abre también la puerta a una posible cooperación entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la de Oulu, un centro con alto porcentaje de estudiantes procedentes de otras regiones y que logra retener en gran medida el talento de la propia región.

"Cuando volvamos yo se lo plantearé al rector, porque me ha sorprendido mucho esa implicación que hay entre el sector empresarial de la zona y la universidad", dijo.

Durante su visita a la Universidad de Oulu, Guijarro tuvo ocasión de conocer el proyecto denominado "6G Flagship", puntero a nivel mundial en la investigación y el desarrollo de las redes móviles de sexta generación (6G) y sus futuras aplicaciones.

"En Oulu, en torno al 70 % de las casas tiene acceso a las grandes redes de comunicación, pero no hay duda de que ha habido una apuesta muy clara por la innovación, el conocimiento y el acceso a las tecnologías, y por eso abundan las "empresas emergentes" y las tecnológicas", afirmó.

En ese sentido, recordó que Castilla-La Mancha también cuenta con algunos ejemplos concretos de empresas tecnológicas, relacionadas sobre todo con el sector aeronáutico y con las energías renovables.

"Sin embargo, no tiene nada que ver con la realidad que hemos visto en Oulu. Hay que hacer una apuesta por las nuevas tecnologías y por la innovación en todos los ámbitos", dijo.

Y es que, mientras en Finlandia el acceso a la banda ancha es un derecho fundamental, como la vivienda o la educación, el nivel de conectividad de muchas comarcas despobladas de Castilla-La Mancha es relativamente bajo.

"Nosotros estamos peleándonos con el Gobierno de España para que lleguen las redes de comunicación a algunas zonas", se quejó.

No obstante, Guijarro se muestra optimista de cara al futuro tras su visita a Finlandia.

"Hemos podido comprobar que territorios del norte que llevaban mucho más tiempo luchando contra la despoblación lo han conseguido. Por lo tanto, hay esperanza de que podamos frenar el proceso de despoblamiento y, con el tiempo, revertir esa situación", afirmó.

Juanjo Galán