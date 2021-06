La decisión sin retorno con la que Sandra Pica da carpetazo a su historia de amor con Tom Brusse

MADRID, 15 (CHANCE)



Intentando dejar al margen los últimos rumores que la han relacionado sentimentalmente tanto con Jesé como con el también futbolista Borja Mayoral - con el que se la vio de lo más complice en su última escapada a Ibiza - Sandra Pica ha regresado a Madrid y, sin aclarar cómo está su 'relación' con Julen, ha compartido con sus seguidores una decisión importante con la que da un giro radical a su vida y con la que, ahora sí, da carpetazo definitivo a su historia de amor con Tom Brusse.



Y es que como ha anunciado a través de sus redes sociales, tiene clarísimo que no va a plantearse su relación con el francés - que, ajeno a todo continúa hablando de ella continuamente en 'Supervivientes' convencido de que seguirá con él tras el reality - y, por eso, ha decidido abandonar el piso que compartía con Tom desde que se enamoraron en 'La isla de las tentaciones'.



"Ha llegado el momento de volver a casa", ha anunciado, aclarando que "no es por nada. No es porque el piso en el que estoy sea de Tom. Lo hemos cogido los dos, pagamos el alquiler los dos, lo hemos amueblado los dos, es de los dos, pero he decidido hacer un cambio en mi vida".



"No voy a no segir con esa relación - ha asegurado Sandra tajante - "y he decidido volver con mi gente, mi familia, mi perra, que es lo que necesito a día de hoy". "Esto no es un hasta nunca, es un hasta pronto, porque obviamente volverá a Madrid", ha afirmado la ex de Tom, confesando que en estos momentos "estoy súper feliz y me muero de ganas de volver a mi casa, pero tengo sentimientos encontrados de hacer un cambio así en mi vida".



Sin nombrar a Julen para nada, con el que no sabemos si seguirá conociéndose a distancia tras esta radical decisión de abandonar Madrid, Sandra ha señalado que si cuenta esta decisión ahora es porque "ya tengo claro" que no piensa replantearse su relación con Tom Brusse. ¿Cómo se lo tomará el francés?