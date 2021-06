Kiko Rivera se toma a cachondeo que su prima Anabel Pantoja haya dicho que está "muerto" para ella

02-03-2020 Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Irene Rosales cumple hoy 30 años y con motivo de un día tan especial Kiko Rivera ha abandonado el "encierro voluntario" en el que está inmerso desde su tenso enfrentamiento en 'Viernes Deluxe' con su prima Anabel Pantoja y ha salido de casa para comprar varios regalos de cumpleaños a su mujer. a la que por cierto ha felicitado en Instagram con dos románticas fotografías de la pareja tras volver hace 24 horas a las redes sociales.



Cargado de bolsas con sorpresas para Irene y bastante más animado que en su última aparición pública Kiko ha llegado a casa sin ganas de hablar sobre su conflicto con Anabel. Completamente mudo, el Dj ha evitado confesar cómo se encuentra tras su última entrevista ni pronunciarse sobre las declaraciones de su prima en 'Sálvame'. Eso sí, no ha podido evitar reírse sin disimulo cuando le hemos preguntado por las declaraciones de la influencer asegurando que da a su primo por muerto aunque no se da por rendida y pretende recuperarlo en un futuro próximo.



Una reacción que desvela que a Kiko le da risa el 'dramatismo' que hace unos días le echó en cara a su prima en el 'Deluxe' y que indica que no le da ninguna importancia a que Anabel le de por "muerto" tras su enfrentamiento.