Honduras.- Cs y PP se abstendrán si Vox no acepta la enmienda para dejar en manos del colegio el mantenimiento del mural feminista

10-06-2021 Mural feminista en Villa de Vallecas, a 10 de junio de 2021, en Madrid (España). Este mural se encuentra en una fachada del colegio Honduras. Se trata de un homenaje a seis vecinas de Villa de Vallecas, tres profesoras y tres mujeres al frente de asociaciones vecinales. Este jueves Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha preguntado a PP y Cs si permitirán que Vox consiga este mural feminista en Villa de Vallecas si logra los apoyos necesarios para respaldar la proposición que elevarán al Pleno del distrito de la próxima semana POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Si Vox la rechazara, la moción no saldría adelante por el voto negativo de la izquierda



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Cs y PP se abstendrán si Vox no acepta esta tarde en el Pleno de Villa de Vallecas la enmienda para dejar en manos del colegio Honduras el mantenimiento del mural feminista.



Lo ha anunciado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, horas antes de celebrarse el Pleno en el que Vox pretende recabar los apoyos necesarios para que se lleve a cabo "la limpieza de la fachada principal y lateral del CEIP Honduras, sito en el Paseo Federico García Lorca, para que sus fachadas recobren su estado original".



En la misma proposición, Vox plantea que, "en el caso de querer la dirección del centro, presente o futura, realizar alguna acción sobre ellas no deben tener contenido ideológico o político y, por el contrario, fomenten valores propios de un centro educativo".



La vicealcaldesa, Begoña Villacís, en el acto que ha compartido con Almeida de balance del ecuador de la legislatura, ha detallado que Cs ha presentado una enmienda a la proposición de Vox para que sea la comunidad educativa del colegio las que "realicen las actividades que sean necesarias para que en los muros exteriores de este centro se puedan desarrollar las intervenciones que ésta estime oportunos, de conformidad a la normativa vigente".



"Es una enmienda para que el centro educativo decida qué mural quiere, si lo quiere mantener o hay un problema porque a nosotros no nos agrede. La Junta se pone a disposición del centro educativo" y pone en el centro a los afectados, ha explicado.



Se trata, ha resumido, de que el centro educativo "considere el proyecto que sea más interesante y si les gusta el mural, que lo mantengan".



Almeida, a su vez, ha calificado de "acertada" la enmienda presentada por Cs y el sentido de voto esta tarde dependerá de la decisión de Vox. Si aceptan la enmienda, votarán a favor de la proposición enmendada PP y Cs. Si Vox la rechazara, ambas formaciones se abstendrían, con lo que la moción no saldría adelante porque la izquierda de Más Madrid y PSOE ya adelantaron su voto negativo.