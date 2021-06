Hacker de ‘Anonymous’ es capturado en México y deportado a EEUU

(Bloomberg) -- En agosto de 2010, en California, un grupo de hombres y mujeres en situación de calle protestaba contra la prohibición de la ciudad de Santa Cruz de los campamentos de indigentes, cuando los agentes de policía intentaron disolver la manifestación deteniendo a los manifestantes.

Entre los arrestados se encontraba Christopher Doyon, entonces un vagabundo de 45 años, según informes de la prensa local. Doyon, que se conoce en línea con el apodo de “Comandante X”, también era miembro del grupo de hackers, Anonymous, y tres meses después de la protesta, alguien eliminó el sitio web del condado de Santa Cruz, según una acusación federal de 2011 revelada el lunes.

Le tomó más de una década a Estados Unidos poder detener a Doyon, pero el 11 de junio fue deportado desde México, según el Departamento de Justicia. Enfrentará cargos tanto por el ataque cibernético contra el condado de Santa Cruz como por eludir esos cargos federales en 2011, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado después de que Doyon compareciera ante un juez federal en San José.

Aunque Doyon escapó de la ley de EE.UU. durante los últimos 10 años, no tuvo reparos en contar su historia. En un documental producido por el canal de televisión pública canadiense TVO titulado “El rostro de Anonymous”, se ve a Doyon agitando una copia de la acusación. En una entrevista que hizo con TVO antes de la emisión del documental, afirma ser el primer estadounidense en obtener asilo político en México, al tiempo que critica a Estados Unidos por su desigualdad social y política.

Doyon dice que un grupo de élites que no quiere ver a gente de la calle o tiendas de campaña se apoderó de Santa Cruz y esa ciudad no es la excepción en Estados Unidos.

“Está sucediendo en ciudades de todo el país”, señaló. “Siempre lo ha sido. Santa Cruz es mi hogar”. Dayon describió el hackeo de Santa Cruz como una especie de protesta digital.

Inicialmente Doyon huyó de Estados Unidos a Canadá, donde pasó la mayor parte de siete años viviendo en las calles de Toronto, según el coproductor del documental Ian Thornton. Thornton se encontró con Doyon mendigando y se sintió lo suficientemente intrigado como para hacer la película, señaló.

Cuando se le preguntó si todavía incursionaba en el hackeo político o en el hacktivismo, Doyon dijo: “Esos días se acabaron”.

“Hago Twitter y eso es todo”, agregó.

Según una entrevista de 2014 con el New Yorker, Doyon se describió a sí mismo primero como un activista, comparándose a sí mismo con el disidente político de la década de 1960 Abbie Hoffman, quien simplemente usó la tecnología como su “medio de disensión”.

Dijo que se mudó a Santa Cruz en 2010 para unirse a un movimiento social llamado “Peace Camp”, donde finalmente se convirtió en líder hasta la protesta de verano que condujo a su arresto, según el New Yorker.

