Gloria Camila, convencida de que la operación de corazón de su padre saldrá bien

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Ha llegado el día. Este martes José Ortega Cano será sometido a un cateterismo después de que las pruebas médicas coronarias a las que se sometió recientemente no saliesen del todo bien. Un paso por quirófano que el diestro afronta con tranquilidad y asegurando que se encuentra bien, pero que Ana María Aldón confesó el pasado fin de semana que les tenía bastante preocupados, ya que las operaciones de corazón siempre imponen un respeto que, en el caso de la delicada salud del murciano, no iba a ser menos.



Gloria Camila, por su parte, confesaba a través de sus redes sociales que la operación de su "papichurri" - al que está muy unida - es lo único que le preocupa ahora mismo, tras recibir multitud de críticas por desmarcarse de la defensa de Olga Moreno en 'Supervivientes', asegurando que por los problemas de salud de su padre no estaba preparada física ni mentalmente para nada más.



Sin embargo, e intentando mantener el optimismo y la fuerza en estos complicados momentos, Gloria continúa centrada en su faceta de actriz, volcada en el rodaje de la serie de TVE 'Dos vidas'. Parca en palabras, la hija de Ortega Cano salía de su casa para dirigirse al estudio de grabación y, aunque muy seria, se muestra convencida de que todo saldrá bien con la inminente entrada en quirófano de su padre: "Pues si. Adiós", ha asegurado cuando le hemos preguntado por la operación de corazón del diestro.