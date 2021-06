Fútbol/Selección.- Pedri: "Morata tiene suficiente confianza, los goles entrarán"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El internacional español Pedro González 'Pedri' ha asegurado que a pesar del empate de debut en la Eurocopa ante Suecia (0-0) dominaron "de principio a fin" y se ha mostrado seguro de que "llegarán los goles", además de salir en defensa de Álvaro Morata, que está "fuerte" mentalmente y con "confianza" a pesar de las oportunidades falladas.



"Él se siente muy bien, es muy fuerte de cabeza. Es un gran jugador, nos da mucho. Está tranquilo, sabe que los goles llegan solos. Estoy seguro de que a partir de ahora, entrarán", declaró en rueda de prensa. "Tenemos un muy buen grupo y que las cosas van a salir solas con el tiempo. Morata tiene la suficiente confianza, tiene mucha cabeza para eso y sabe sobrellevarlo. Estoy seguro de que en el siguiente partido marcará", prosiguió.



En este sentido, deseó que los silbidos se transformen en aplausos al equipo. "Es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pita. Quiero quedarme con los aplausos de la gente que nos animó, que nos va a ayudar mucho más", manifestó.



Sobre el empate ante Suecia (0-0), el delantero canario aseguró que "no es excusa" el estado del césped. "No hemos empatado por él, pero no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el siguiente partido esté mejor y podamos hacer nuestro juego más tranquilos", dijo. "Fue un partido que dominamos de principio a fin. Hicimos un gran partido y tuvimos muchísimas oportunidades. Si seguimos así, el gol entrará y todo irá mucho mejor", afirmó.



Además, espera que los goles puedan entrar en sábado ante Polonia. "Somos España, siempre tenemos la exigencia de ganar. Somos grandes favoritos y tenemos que hacer lo mismo, crear muchas oportunidades como lo hicimos. Estoy seguro de que llegarán los goles", indicó.



Por otra parte, Pedri se mostró muy contento por el hecho de haberse convertido este lunes en el futbolista más joven en debutar con la selección española en la fase final de un gran torneo, al hacerlo con 18 años y 201 días. "No me imaginaba estar aquí, y menos salir titular en el primer partido de la Eurocopa. Es un sueño para cualquier niño estar aquí", expresó.



"Quería agradecer a todos los entrenadores que he tenido en mi carrera, todos me han aportado muchas cosas; desde Pepe Mel en Las Palmas, que apostó por mí, así como Koeman y Luis Enrique. Es un orgullo ser el más joven en debutar en una Eurocopa en España", continuó. "Los mensajes que más me gustan son los de mi familia, son un chute de energía para mí", finalizó.