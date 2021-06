Fútbol.- Patri Guijarro: "La profesionalización va a mejorar el fútbol femenino, aunque no va a ser de un día para otro"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La centrocampista del FC Barcelona Patricia Guijarro dio la bienvenida a la profesionalización del fútbol femenino porque está segura que "va a mejorar" las cosas, aunque advirtió que saben que "no va a ser de un día para otro".



"Creo que la profesionalización del fútbol femenino es un 'pasito' más a favor para nosotros y es algo que va a mejorar seguro el fútbol femenino, aunque no va a ser de un día para otro porque eso es difícil. Pronto se notarán las mejoras y todo lo bueno que nos tiene que llegar y que creemos que debemos tener", admitió Guijarro tras el partido amistoso entre la selección española y Dinamarca.



La jugadora balear opinó que "la temporada ha sido bastante buena" con el combinado nacional. "Tenemos que valorarlo mucho, pero siempre ir hacia delante y pensar que este es el camino. Tenemos que hacer las cosas igual y mejor de cara al futuro porque con esto no sirve. Ahora tenemos que dar un plus, primero en la fase de clasificación para el Mundial y luego en la Eurocopa", afirmó.