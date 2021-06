Fútbol.- Condenan por acoso a la arquitecta que reformó una casa de Luis Rubiales

17-03-2020 El presidente de la RFEF Luis Rubiales comparece para anunciar las medidas adoptadas por el coronavirus DEPORTES RFEF



El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha condenado por acoso a la arquitecta que se encargó de llevar a cabo la reforma de una vivienda del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y al pago de una indemnización de 2 160 euros, informaron a Europa Press fuentes judiciales.



En el fallo de dicha sentencia se considera probado que la acusada se encargó de reformar una vivienda propiedad de Luis Rubiales hasta principios de 2016, y que luego se produjeron "discrepancias" por el precio, el pago y cobro del importe de las mismas.



Asimismo, la arquitecta poseía un juego de llaves que no quiso entregar a Rubiales tras el fin de la obra, con el pretexto de entregarlas personalmente a pesar del requerimiento del presidente de la RFEF para que las dejara en la vivienda reformada.



Desde ese momento, la denunciada inició el acoso al presidente de la federación exigiendo cantidades económicas que "no se correspondían con lo acordado" y acudiendo a la puerta de la casa del propio Rubiales, lo que le obligó a cambiar la cerradura de la puerta.



El 19 de julio de 2017 la arquitecta llegó a perseguir a Rubiales en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, hechos que fueron denunciados por el presidente de la RFEF a finales de ese mismo mes, y que fueron calificados por la justicia como constitutivos de un delito leve de amenazas y otro de coacciones.



"TODAS LAS ACUSACIONES SON FALSAS"



Tras el fallo del juzgado de Valencia, Luis Rubiales ha reiterado su confianza en la justicia y afirmó que seguirá actuando sin pronunciarse ante cualquier cuestión que se encuentre aún 'sub iúdice' por respeto a los jueces.



"En todo este tiempo, la señora Yasmina Eid-Maccheh me ha acusado a de cometer diferentes ilegalidades. Todas estas afirmaciones son falsas. En primer lugar, me acusó de querer desviar dinero de AFE cuando era presidente del sindicato, cuestión ya juzgada y que quedó acreditado en la sentencia ser falsa", indicó Rubiales en un comunicado remitido a Europa Press.



Rubiales lamentó también la acusación "falsa" de no haber pagado la reforma que la empresa de la arquitecta hizo en su piso en Valencia, y recordó que existe una sentencia en la que queda demostrado su "buen hacer" y el abono íntegro de dicha reforma.



En última instancia, Rubiales subrayó que la sentencia del juzgado de lo Penal de Valencia que condena por acoso a Yasmina Eid-Maccheh relata, según él, cómo "de manera prolongada y continuada" tanto él como sus tres hijas menores de edad "fueron víctimas del acoso y persecución de esta señora".



"Estoy convencido de que la verdad y la justicia saldrán a la luz como ha sucedido en todos los otros casos. Han sido cuatro años especialmente duros para mi familia ante las actuaciones y comportamientos de esta señora, pero siempre me he mantenido en silencio, actuando con respeto y con una profunda confianza en la justicia y la verdad", indica la nota.



No obstante, en el marco de la disputa de la Eurocopa de fútbol, en la que España debutó este lunes con un empate (0-0) contra Suecia en La Cartuja de Sevilla, el presidente de la RFEF se mostró partidario de centrarse y dar "total prioridad" al aspecto deportivo de la selección nacional.