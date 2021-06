Fox crea fondo de US$100M para mercado de tokens no fungibles

(Bloomberg) -- Fox Corp. se une a la lista de inversionistas y empresas que invierten mucho dinero en tokens no fungibles, o NFT por sus siglas en inglés, un tipo de archivo digital que se puede comprar y vender en torno a obras creativas como imágenes, música y videos.

El gigante del entretenimiento detrás de Fox News y la cadena de transmisión Fox dijo el martes que está lanzando un nuevo fondo para creadores digitales con US$100 millones. El fondo es parte de un esfuerzo más amplio anunciado en mayo que incluye una nueva unidad de negocios, Blockchain Creative Labs, que venderá y administrará NFT y otros bienes digitales.

Los NFT se verifican mediante una cadena de bloques, lo que introduce escasez de bienes digitales para hacerlos atractivos para los compradores y también sirven de prueba de autenticidad.

Scott Greenberg, cofundador y director ejecutivo del estudio de animación Bento Box Entertainment de Fox, también se desempeñará como director ejecutivo de Blockchain Creative Labs.

“El surgimiento de la tecnología de cadena de bloques ha dado lugar a un nuevo mercado que es una extensión natural de los talentos de Bento Box; una que le permite al equipo apoyar, elevar y recompensar a los innovadores y artistas de formas nuevas y emocionantes a nivel creativo”, dijo Charles Collier, director ejecutivo de la división de entretenimiento de Fox, en un comunicado.

Entre los primeros proyectos de la nueva unidad se encuentra “Krapopolis“, una comedia animada de Dan Harmon, más conocido por los programas “Community” y “Rick and Morty”. Aparecerá en la red de Fox el próximo año. Blockchain Creative tiene la intención de vender arte de animación, videos de formato corto y otras experiencias digitales.

