Fiscalía boliviana llama a declarar al expresidente Mesa por la crisis de 2019

Fotografía de archivo de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. EFE/Stringer/Archivo

La Paz, 15 jun (EFE).- El exmandatario boliviano Carlos Mesa (2003-2005) será citado a declarar como testigo por los fiscales que investigan la crisis de 2019 que para el oficialismo fue un "golpe de Estado" en contra del entonces presidente Evo Morales.

La citación a Mesa responde a que el expresidente fue mencionado junto a una treintena de personas en la declaración de la exmandataria interina Jeanine Añez por el llamado caso "golpe de Estado", explicó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

"La comisión de fiscales que está conociendo este tema ha señalado y tiene como próxima actuación la convocatoria a que preste su declaración informativa en calidad de testigo al señor Carlos Diego Mesa Gisbert", indicó Quispe.

Otras personas mencionadas por la exmandataria fueron el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, y el exministro interino de la Presidencia Jerjes Justiniano, señaló.

Según el funcionario, la declaración de Áñez "ha revelado varios elementos" que abren el "panorama en cuanto a los posibles cómplices, partícipes y coautores" dentro de este caso que se investiga a instancias de una denuncia de una exparlamentaria del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

"En ese sentido, en el marco del Código de Procedimiento Penal, determinaremos el grado de participación de cada uno de ellos y, de acuerdo a la evidencia material que tenemos colectados dentro del proceso, van a ser convocados”, sostuvo Quispe, citado en un comunicado del Ministerio Público.

Evo Morales renunció a la Presidencia boliviana el 10 de noviembre de 2019 denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de un presunto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de octubre de ese año, luego anulados y en los que Mesa también fue candidato.

Bolivia vivió un vacío de poder durante dos días, ya que con Morales también renunciaron todos los que constitucionalmente podían sucederlo, hasta que la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió la Presidencia interina tras activar un mecanismo de sucesión que contó con el visto bueno del Tribunal Constitucional.

Áñez y dos de sus exministros están en prisión desde hace más de tres meses por el caso llamado "golpe de Estado", referido a aquella crisis.

LAS REACCIONES

En los últimos días, la prensa local difundió fragmentos de la declaración de la expresidenta interina, incluidos algunos que señalan que supuestamente Mesa tuvo un rol determinante para evitar que la sucesión constitucional recayera sobre la exsenadora oficialista Adriana Salvatierra, quien renunció el mismo día que Morales.

A raíz de estos trascendidos, e presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani, pidió a la Fiscalía que cite a Mesa.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que "el Gobierno nacional no tiene ninguna intención de pedir" la detención preventiva del exgobernante y le invitó a comparecer ante el Ministerio Público.

"Invitamos al señor Mesa y le damos todas las garantías para que su testimonio sea amplio como el que ha dado la expresidenta Áñez. Tiene que explicarle al país lo que ha sucedido y este acto no tiene ninguna finalidad de detenerlo preventivamente, ni de generar una situación en contra de su libertad", sostuvo.

Parlamentarios de la fuerza liderada por Mesa, Comunidad Ciudadana (CC), expresaron su "repudio" a lo que consideraron una "manipulación del órgano Judicial" por parte del MAS y criticaron al oficialismo por crear "cortinas de humo" cuando el país vive "momentos críticos" por la tercera ola de la pandemia de la covid-19.

"Repudiamos que se manipulen los poderes del Estado, que no se respete la independencia y que a simple instrucción de la cúpula del MAS el órgano judicial empiece a convocar testigos que no tienen ningún tipo de implicancia en los casos que están siendo investigados, que además son casos montados", dijo la senadora Andrea Barrientos.

El partido CC se reunirá en las próximas horas para definir una postura oficial sobre la citación a su líder.