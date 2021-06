"Es un empate valioso pero no para hacer fiestas", advierte Lasarte

El empate 1-1 entre Chile y Argentina, en el estreno del Grupo A de la Copa América-2021 este lunes en Rio de Janeiro, es "valioso pero no para hacer una fiesta", dijo el entrenador de La Roja, Martín Lasarte.

"Estoy contento con el esfuerzo para afiliarse a la idea que tenemos nosotros. Es un empate valioso, no para hacer una fiesta, pero estamos en un nivel de competitividad importante", afirmó el entrenador uruguayo el término del partido disputado en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro.

Lasarte, de 60 años, reconoció que en el primer tiempo su equipo jugó el partido más "flojo" desde que asumió el cargo, en febrero pasado tras la salida del colombiano Reinaldo Rueda. Justamente, en el minuto 33, Lionel Messi le dio la ventaja a la Albiceleste con un bonito tiro libre.

Pero destacó la "intensidad" con que sus dirigidos entraron en la parte complementaria para enfrentar a "un equipo muy grande", que tiene al mejor o "segundo" mejor jugador del mundo.

"Este grupo no quería ser vencido aun no jugando bien. Es un grupo de futbolistas que tiene rebeldía. En el fútbol se pueden (obtener) los tres resultados, el tema es no guardarse nada", apuntó.

Aunque Chile mantuvo una racha histórica contra Argentina, a la que nunca ha vencido en la Copa América, Lasarte valoró la igualdad por el poco tiempo de trabajo que lleva con la Roja y porque es el segundo consecutivo contra la Albiceleste, tras el empate 1-1 hace once días en la séptima jornada del premundial sudamericano.

"Estamos generando dificultades ofensivas a equipos que tiene una riqueza ofensiva importante", añadió.

Chile jugará el viernes contra Bolivia en Cuiabá (centro) en la segunda jornada del Grupo A, que también integran Paraguay y Uruguay.

