Emoción de los hinchas de Chile y Argentina tras empate 1-1 en debut de Copa América

Actualiza con triunfo de Paraguay 3-1 a Bolivia ///Río de Janeiro, 15 Jun 2021 (AFP) - Lionel Messi puso a andar su ilusión en su primer título de Copa América con un deslucido empate 1-1 de Argentina ante Chile, aunque el capitán argentino se desató con un tiro libre de su sello en el debut del Grupo A, en el que Paraguay derrotó con autoridad a Bolivia por 3-1 en Goiania.Con ese exquisito tanto al minuto 33, Messi le hizo un homenaje personal al otro astro mundial Diego Maradona, fallecido en noviembre pasado a los 60 años, como una continuidad en el campo de juego del tributo que antes del inicio del encuentro le hizo la Conmebol en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro.Pero todo lo bueno que despliega el capitán argentino, esta vez más acompañado, lo desarregla la insegura defensa albiceleste.El lateral Nicolás Tagliafico cometió un torpe penal que ejecutó Arturo Vidal pero el arquero argentino Emiliano Martínez desvió y del rebote que se estrelló en el horizontal Eduardo Vargas anotó su tanto número 13 en Copa América, a cuatro de los máximos goleadores históricos del torneo, el argentino Norberto 'Tucho' Méndez y el brasileño Zizinho. "Nos faltó tranquilidad y tener el control de la pelota", dijo Messi al borde del campo de juego poco después de terminado el encuentro."Ellos sí lo hicieron (tras el empate). Tomaron el control del partido", agregó la 'Pulga'.Chile se ha convertido en verdugo para Argentina desde que le ganara dos finales de Copa América consecutivas en 2015 y 2016, frustrando el sueño de la 'Pulga', que también carga con otra final perdida en la edición jugada en Venezuela en 2007.Argentina, que también cayó en la final del Mundial de Brasil-2014, acumula 28 años sin títulos, una eternidad para un país con historia de grandes figuras. Bajo la conducción del uruguayo Martín Lasarte, Chile transita un proceso de renovación similar al de Argentina, en la búsqueda del recambio de la 'generación dorada' que lideran Arturo Vidal y Alexis Sánchez, este último ausente por lesión el lunes."Estaría preocupado si el equipo no generara situaciones de gol. Lo importante es que lo hacemos, metemos muchos jugadores en el área. Ya va a entrar, estamos tranquilos", dijo el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni."Merecimos ganar, pero al final nos fuimos con un empate", agregó. - Neymar-Messi, la misma meta - Pero la competencia para Messi será muy dura en Brasil-2021. Su amigo Neymar persigue la misma meta y ya dio el primer paso con un insulso triunfo 3-0 de la Seleçao ante una Venezuela muy disminuida por el covid-19 y las lesiones, el domingo en la apertura del Grupo B.Brasil fue campeón en la Copa América-2019 en el Maracaná pero Ney no jugó en todo el torneo por lesión.Líder cómodo de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022, el técnico Tite está consolidando un equipo sólido con algunos destellos del tradicional 'jogo bonito'.Sin deslumbrar, se llevó un triunfo en Brasilia que sirve para sacarse el lastre del debut, aunque en ningún momento colmó las expectativas de quienes presumían una goleada histórica ante un rival que, ya muy inferior en situación normal, quedó sumamente debilitada por el covid-19. Un día antes del choque con el anfitrión, la vinotinto se vio obligada a llamar de urgencia a 15 jugadores como reemplazo de los contagiados. - Dar el salto - A Paraguay le costó, pero cuando se desató logro un triunfo sin atenuantes 3-1 ante una Bolivia que jugó todo el segundo tiempo con diez jugadores, por la expulsión de Jaume Cuellar en los descuentos de la primera mitad.Bolivia se puso en ventaja a los diez minutos con un penal anotado por Erwin Saavedra, aunque la expulsión debilitó a los del altiplano y le permitió al seleccionado guaraní reaccionar y resolver el partido que lo deja como único líder del Grupo A.Alejandro Romero Gamarra a los 62 minutos y un doblete de Angel Romero a los 65 y 80 le dieron los tres puntos al equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo.A Bolivia se le hizo aún más cuesta arriba ya que tres de sus jugadores no identificados oficialmente están afectados por coronavirus.